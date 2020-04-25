Завершение чемпионата Нидерландов, наказание Хачериди и другие новости спорта 24 апреля

В пятницу, 24 апреля, случилось немало важных событий в мире спорта. О самых главных читайте в обзоре Спорт24.

Чемпионат Нидерландов досрочно завершен, а кто победитель?

Профессиональный футбольный совет Нидерландов принял решение досрочно прекратить чемпионат сезона 2019/20.

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Причем, чемпион первенства не будет определен. Также не будет повышения / понижения в классе. Команды, которые находятся в зоне вылета (АДО Ден Хааг и "Валвейк"), сохранят прописку в турнире. "Аякс" и АЗ "Алкмаар" сыграют в предыдущем раунде Лиги чемпионов-2020/21, а "Фейеноорд", ПСВ и "Виллем II" примут участие в предыдущих раундах Лиги Европы-2020/21.

"Утрехт" обжалует решение Королевского футбольного союза Нидерландов (KNVB). Согласно решению KNVB, "Утрехт" не попал в еврокубки. "Утрехт" отставал от "Виллема" на три очка и имел матч в запасе. Кроме того, "Утрехт" также попал в финал Кубка Нидерландов, победа в котором дает право на билет в квалификационный раунд Лиги Европы.

Евгений Хачериди получил длительную дисквалификацию за скандальную выходку

Контрольно-дисциплинарный комитет Белорусской федерации футбола наказал защитника "Динамо-Брест" украинца Евгения Хачериди длительной дисквалификацией и денежным взысканием.

Защитник "Динамо" Брест был удален в матче с "Витебском" за неспортивное поведение, а после игры пытался выяснить отношения с арбитром Сергеем Беловым. Как сообщал 24 канал, Хачериди "заработал" удаление в конце игры. Защитник ударил игрока команды-соперницы, за что получил прямую красную карту.

За свои действия 32-летний Хачериди дисквалифицирован на 5 матчей и получил штраф в размере 50 базовых величин (около 15 тысяч гривен)

Экс-нападающий сборной Украины Марко Девич объявил о завершении карьеры

Бывший нападающий сборной Украины Марко Девич заявил, что не будет продолжать карьеру профессионального футболиста. Контракт игрока с азербайджанским клубом "Сабах" закончился и Девич не планирует переходить в другой клуб.

Что известно о Девиче?

На счету 36-летнего серба с украинским паспортом 7 голов в 35 матчах за сборную Украины.

Украинский период карьеры Девич начал в луцкой "Волыни".

Славу Марко получил в харьковском "Металлисте", за который забил 98 голов в 222 матчах.

После "Металлиста" Девич выступал за "Шахтер", за который провел всего 16 матчей.

Выборы президента УПЛ снова перенесли

Выборы нового президента УПЛ перенесены с 27 апреля на 25 мая. Вместе с тем прием заявок от кандидатов также будет продлен. Процедуру голосования перенесли уже второй раз. Сначала они должны были состояться 7 апреля, но из-за продления Кабмином карантина до 24 апреля их перенесли на 27 апреля.

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Ранее сообщалось, что Александр Шевченко – единственный зарегистрированный кандидат в президенты лиги. Позже "Карпаты" выдвинули Олега Смалийчука на этот пост, но с нарушением сроков подачи заявки.

"Шахтер" первым возобновил тренировки несмотря на коронавирус

Донецкий "Шахтер" принял решение возобновить тренировочные занятия, несмотря на пандемию коронавируса. Игроки были разделены на группы по четыре человека, каждый из членов которых занимался отдельно от партнеров у углового флажка.

В УПЛ осталось доиграть 9 туров. Лидером чемпионата сейчас является "Шахтер".

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