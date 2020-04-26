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Возобновление чемпионата Польши, футболист в коме из-за коронавируса: новости спорта 25 апреля

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Новости спорта 25 апреля 2020 – новости спорта Украины и мира
Главные новости спорта 25 апреля

В субботу, 25 апреля, случилось немало важных событий в мире спорта. О самых главных читайте в обзоре Спорт24.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий огласил план выхода из карантина, который позволяет командам вернуться к тренировкам и восстановить чемпионат.

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Согласно с этим планом матчи чемпионата Польши возобновятся 29 мая и будут проходить без зрителей.

Полузащитник французского клуба "Монпелье" Жуниор Самбия был помещен в искусственную кому после заражения коронавирусом.

Его состояние оценивается как стабильное. Самбия стал первым футболистом из Лиги 1, который сдал положительный тест на COVID-19.

Международная федерация хоккея (IIHF) обнародовала обновленный рейтинг национальных сборных.

После отмены большинства турниров из-за коронавируса, рейтинг не претерпел значительных изменений, но сборная Украины все же потеряла одну строчку – с 25 места она опустилась на 26-е. 26 позиция – худший результат Украины с начала ведения рейтинга IIHF в 2003 году.

Вратарь "Овьедо" Андрей Лунин, права на которого принадлежат мадридскому "Реалу", входит в дальнейшие планы Зинедина Зидана.

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Арендное соглашение украинского вратаря Андрея Лунина рассчитано до 30 июня, но "Реал" планирует оставить вратаря в команде второго дивизиона (Сегунде) до фактического конца сезона.

Таким образом, мадридский клуб намерен помочь "Овьедо" завершить сезон без кадровых проблем.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Коронавирус COVID-19 Новости Польши Хоккей Андрей Лунин Реал Футбол Новости Спорта Спорт
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