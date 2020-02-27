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Пидгрушная завоевала серебро чемпионата Европы, поражение Ястремской: главные новости 26 февраля

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Главные новости спорта 26 февраля / twitter.com/IBU_CUP

26 февраля стартовал чемпионат Европы по биатлону и состоялись очередные матчи Лиги чемпионов. Главные новости спорта 26 февраля – читайте далее в материале.

В Раубичах (Беларусь) 26 февраля стартовал чемпионат Европы по биатлону, на котором сборная Украины выступает в основном составе.

В первый день соревнований представители Украины завоевали две медали в суперспринте.

Дмитрий Пидручный получил бронзу, опередив француза Эмильена Клода. Зато Елена Пидгрушная получила серебряную награду.

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Пятикратная победительница турниров "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира российская теннисистка Мария Шарапова решила завершить карьеру.

Причиной такого решения известной теннисистки стали частые травмы. Прощальное эссе 32-летней теннисистки опубликовал журнал Vanity Fair.

"Как попрощаться с единственной жизнью, которую ты когда-либо знала? Как уйти с кортов, на которых тренировалась с самого детства, от игры, которую любишь, которая принесла тебе скрытые от всех слезы и невыразимую радость? Спорт, где ты нашла семью и поклонников, которые были за тебя горой более 28 лет? Для меня это в новинку, так что простите мне. Теннис, прощай", – заявила Шарапова.

26 февраля Спортивный арбитражный суд в Лозанне получил апелляцию от представителей "Манчестер Сити" в деле о запрете УЕФА на участие в еврокубках.

Руководство клуба считает это решение несправедливым и предвзятым. В заявлении CAS говорится, что дата вынесения окончательного решения неизвестна.

Арбитражный суд начинает собрание рабочей группы, которая займется изучением дела, поисками новых материалов и другими процессами расследования.

Как известно, "Манчестер Сити" получил суровое наказание от УЕФА. "Горожане" дисквалифицированы из еврокубков на два сезона и оштрафованы на 30 миллионов евро за нарушение правил финансового фэйр-плей.

Украинская теннисистка Даяна Ястремская зачехлила ракетку в Дохе (Катар) на турнире WTA. В 1/8 финала 19-летняя одесситка проиграла испанке Гарбинье Мугурусе.

Испанка победила украинку по итогам двух сетов. Игра длилась немного больше, чем час.

На стадии 1/16 финала Элина Свитолина зачехлила. Также Свитолина в паре с Ястремской проиграли в первом круге парного турнира в Дохе.

В среду завершились первые матчи стадии 1/8 финала Лиги Европы. Французский "Лион" принимал чемпиона Италии – "Ювентус", а лучшая команда Англии – "Манчестер Сити" гостила у мадридского "Реала".

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"Манчестер Сити" неожиданно победил "Реал". Гости проигрывали от 60-й минуте, когда мадридцев вывел вперед Иско. Однако "Манчестер Сити" не только сравнял счет, но и одержал победу.

Подвел "сливочных" капитан Серхио Рамос. Защитник заработал красную карточку и пропустит ответный матч.

В параллельной игре "Лион" также неожиданно нанес поражение "Ювентусу". Французам для победы хватило одного гола Люка Тусара.

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Автор: Михаил Гема
Теги: Новости Спорта Спорт Теннис Футбол Новости биатлона
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