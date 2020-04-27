Лунин возвращается в "Реал", боксер коварно нокаутировал соперника: главные новости 26 апреля

Андрей Лунин оказался нужным мадридскому "Реалу", а в Никарагуа состоялось боксерское шоу, несмотря на пандемию коронавируса. Главные новости спорта 26 апреля – читайте в дайджесте.

Лунин возвращается в "Реал"

Мадридский "Реал" сделает украинца Андрея Лунина вторым вратарем команды в следующем сезоне. Лунин займет место голкипера Альфонсо Ареоля, который вернется в ПСЖ, сообщает авторитетное испанское издание AS.

К теме "Реал" определился с будущим Лунина на фоне пандемии коронавируса

Решение обусловлено экономическими планами "Реала", которые связаны с пандемией коронавируса.

По информации источника, "Реал" готовится к финансовому кризису и намерен сократить зарплатную ведомость. Возвращение Лунина вместо Ареоля позволит "Реалу" сэкономить на зарплате.

Зарплата французского голкипера составляет 2,7 миллиона евро в год, а Лунина – почти вдвое меньше (примерно 1,35 миллиона евро в год).

Ареоля должен вернуться в ПСЖ после окончания действующего сезона. Контракт Альфонсо с ПСЖ рассчитан до лета 2023 года.

В НБА позволят тренироваться игрокам

Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) планирует разрешить клубам открыть тренировочные базы. Игроки команд могут получить разрешение тренироваться уже 1-го мая.

Как сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски, клубам разрешат открыть тренировочные базы для игроков в городах и штатах, где местная власть ослабила режим самоизоляции.

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Тренировочные базы будут открыты для индивидуальных тренировок, запрет на командные тренировки продолжит действовать.

В то же время в "Голден Стейт" заявили, что не откроют тренировочную базу, пока не получат разрешение мэра Сан-Франциско Лондон Брид, информирует The San Francisco Chronicle.

Также идею открыть тренировочные базы раскритиковали в "Лейкерс".

В Никарагуа несмотря на пандемию состоялся вечер бокса

Одним из самых интересных поединков был с участием местного боксера Габриэля Эскаланте, который одержал скандальную победу над опытным земляком Марио Майреною

Марио в последних четырех поединках капитулировал в первом раунде, но на этот раз продержался аж до 5-й трехминутки.

В пятом раунде в одном из моментов Габриэль нечаянно ударил Марио ниже пояса.

Рефери не заметил этого и начал отсчет нокдауна Майрено. Спортсмен встать не смог и была зафиксирована победа Эскаланте.

¡TREMENDO ATAQUE!



Gabriel Escalante acabó con Mairana en el quinto asalto con unos ganchos de poder.



¡Revívelo #ESPNKnockout pic.twitter.com/luHCEkr8kc — ESPN KnockOut (@ESPNKnockOut) April 26, 2020

Еще один интересный поединок прошел в минимальном весе. В очной схватке сошлись местные Эльесер Гасо и Байрон Кастеллон. Это была седьмая встреча боксеров.

Кастеллон впервые одержал победу над непримиримым соперником. Бойцы устроили зрелищный бой, в котором активнее и точнее был андердог.

Кравец неожиданно расстался с женой

Футболист сборной Украины Артем Кравец развелся со своей женой Анной. Кравец сообщил о расставании в своем инстаграме. По его словам, расставание произошло без ссор и грязи.

Кстати Кравец заговорил о возвращении в "Динамо"

"Еще несколько месяцев назад мы с Аней решили разойтись и взяли паузу, чтобы осмыслить то, что происходит. Ситуация не изменилась. Мы остаемся любящими родителями для наших детей, сохраняем взаимоуважение друг к другу, но больше не пара.

Пришло ощущение того, что мы выполнили миссию в жизни друг друга. Мы бы с удовольствием сохранили это внутри семьи, но увы, без нас придумают несуществующие истории и причины. Все банально, без ссор и грязи. Просто пришло время пойти разными путями", – написал Кравец в инстаграме.

По информации СМИ, Артем и Анна познакомились в 2008 году. Через два года влюбленные поженились. У него с женой двое детей – Владислав и Иван

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