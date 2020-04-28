Когда восстановят футбол в Украине, революционные изменения от ФИФА: новости спорта 27 апреля

В понедельник, 27 апреля, случилось немало важных событий в мире спорта. О самых главных читайте в обзоре Спорт24.

УПЛ назвала дату и важные детали возобновления чемпионата

Возобновление чемпионата Украины по футболу планируется в начале июня. Украинская Премьер-лига разработала календарь доигрывания сезона 2019/2020.

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Этот календарь будет согласовываться с Украинской ассоциацией футбола (УАФ). Календарь будет предусматривать подготовительные сборы, чтобы футболисты смогли восстановить физические кондиции.

По информации СМИ, УПЛ может возобновиться 13-14 июня.

После 23 туров лидерство в чемпионате Украины уверенно удерживает донецкий "Шахтер".

ФИФА предложила революционные изменения в правилах футбола

ФИФА предложила командам проводить до пяти замен в матче, когда сезон возобновится. Ротация футболистов снизит нагрузку на игроков во время рестарта соревнований.

Предложение ФИФА должно быть утверждено Международным советом футбольных федераций (IFAB), который отвечает за изменения правил футбола. Потом вопрос внедрения нового футбольного правила будет решать каждая лига индивидуально.

Формула-1 назвала дату старта сезона

Новый сезон Формулы-1 может стартовать в середине лета или в начале сентября в Австрии. Несмотря на то, что некоторые гран-при официально отменены, руководители "королевы автоспорта" хотят провести 15-18 этапов.

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По словам руководителя Формулы-1 Чейза Кэри, организация рассчитывает начать сезон в июле и провести 15-18 гран-при, хотя 27 апреля было объявлено об отмене гран-при Франции.

Новая дата боя Виктора Постола за титулы WBC и WBO

Украинский боксер Виктор Постол должен провести бой с чемпионом мира по версиям WBC и WBO Хосе Рамиресом. Из-за пандемии COVID-19 бой дважды перенесли. Изначально поединок должен был пройти в Китае, а впоследствии его перенесли в США.

По словам руководителя промоутерской компании Top Rank Боба Арума этот бой станет главным противостоянием в первом среднем весе в июле.

"Карпаты" повторно выдвинули Олега Смалийчука на пост президента УПЛ

Львовский футбольный клуб "Карпаты" повторно выдвинул кандидатуру Олега Смалийчука на пост президента УПЛ. Из-за продления карантина в Украине до 11 мая, выборы перенесены на 25 мая. Теперь крайний срок приема заявок – 15 мая.

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