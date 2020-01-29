Заявление президента "Руху", Матвиенко согласовал переход в "Арсенал": новости спорта 28 января

Вторник, 28 января, принес поклонникам спорта немало новостей. О главных спортивных событиях этого дня – читайте в материале Спорт24.

Громкое заявление Григория Козловского про "Карпаты"

Григорий Козловский выразил готовность временно сложить с себя полномочия президента "Руху", чтобы принять под свое руководство и спасти "Карпаты".

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Ранее "Карпаты" не получили в аренду землю, на которой расположен стадион "Украина". Поэтому клуб не сможет его реконструировать, чтобы зарабатывать на этом деньги. В том, что "Карпаты" не получили землю, руководство клуба обвинило депутата Львовского горсовета Григория Козловского. Он является президентом футбольного клуба "Рух".

"Шахтер" и "Арсенал" согласовали переход Николая Матвиенко

"Канониры" согласовали детали трансфера с "Шахтером". Впрочем, радоваться переходу Матвиенко пока рано – решающее слово должны сказать лондонцы, которые до сих пор не решили, кому отдать предпочтение: украинцу или его испанскому коллеге по амплуа Пабло Мари.

"Арсенал" предложил "Шахтеру" вариант с арендой Матвиенко до конца сезона за 4,5 миллиона фунтов, а в соглашении будут прописаны обязательства выкупа за 22 миллиона фунтов. В свою очередь, "Шахтер" оценивает украинца в 30 миллионов фунтов и не намерен его отпускать за меньшие деньги.

"Динамо" одержало четвертую победу на сборах

Киевское "Динамо" уверенно обыграло казахский "Кайрат" (2:0) в последнем спарринге первого тренировочного сбора в Турции.

Героем матча стал новичок "бело-синих" Ибрагим Каргбо. 20-летний форвард появился на поле после перерыва и стал автором обоих голов "Динамо". На 53 минуте он откликнулся на прострел Буяльского с правого фланга и открыл счет в матче, а на 74-й оформил дубль, забив идентичный гол.

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Для "Динамо матч против "Кайрата" стал последним на первом тренировочном сборе в Турции. Команда на несколько дней вернется в Киев, а уже 3 февраля вновь полетит в Турцию на второй тренировочный сбор.

Журнал Time посвятил обложку Коби Брайанту

Известный американский еженедельный журнал Time почтил память легендарного баскетболиста Коби Брайанта, разместив его фото на обложке будущего выпуска.

Представитель Украины встретился с российским коллегой после заявления о совместном Евро-2026

Генеральный секретарь Федерации гандбола Украины Александр Гладун провел встречу с белорусской и российской стороной. Встреча состоялась из-за заявления главы Федерации гандбола России Сергея Шишкарева о совместной с Украиной заявке на право провести женское Евро-2026.

25 января на внеочередном конгрессе Европейской федерации гандбола Шишкарев заявил, что Россия и Украина обсуждали возможность совместной подачи заявки.

Курьез дня: Бойко убегал от Милевского

Во время недавнего спарринга киевского "Динамо" с брестским "Динамо" Артем Милевский заставил уйти со скамейки запасных вратаря киевлян Дениса Бойко. Пока Милевский здоровался с игроками, тренерами и работниками киевского клуба, Бойко ушел в сторону.

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Оказалось, причина в том, что пару лет назад Милевский в соцсетях назвал Бойко "крысой" из-за игры в карты.