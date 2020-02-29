Сенсационное поражение "Динамо", соперник "Шахтера" в 1/8 ЛЕ – новости спорта 28 февраля

Владислав Супряга "похоронил" "Динамо" в матче с "Днепром-1", а "Шахтер" узнал соперника в 1/8 финала Лиги Европы. Спорт24 подводит итоги спортивных событий пятницы, 28 февраля.

"Динамо" сенсационно проиграло "Днепру-1"

"Днепр-1" несколько неожиданно победил дома "Динамо" в 20-м туре УПЛ – 3:1. Хет-трик оформил 19-летний Владислав Супряга. Нападающий выступает в аренде "Днепр-1", а права на него принадлежат киевлянам.

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"Динамо" же с шестой минуты играло в меньшинстве, хотя два из трех голов днепряне забили, когда на поле было по 10 футболистов.

Соперник "Шахтера" в 1/8 финала Лиги Европы

В пятницу, 28 февраля, состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы. Своего соперника получил и донецкий "Шахтер".

"Горняки" сыграют против немецкого "Вольфсбурга". Первый матч состоится на выезде 12 марта. В Харькове команды сыграют 19 марта.

"Динамо" продало Тамаша Кадара в китайский клуб

Киевское "Динамо" объявило о трансфере защитника Тамаша Кадара в клуб "Шаньдун Лунэн" из Китая. Трансфер осуществлен на постоянной основе, стороны договорились не разглашать финансовые условия сделки.

Тамаш Кадар выступал за "Динамо" с 2017 года после перехода из польского клуба "Лех". "Динамо" Кадар сыграл в 104 матчах: Он провел 66 матчей в УПЛ, 8 матчей в Кубке Украины и 30 поединков в еврокубках в составе "Динамо". В этих матчах он забил один гол и отдал 5 результативных передач.

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Висенте Гомес написал заявление на увольнение из "Олимпика"

Главный тренер "Олимпика" Висенте Гомес имеет серьезные претензии к руководству клуба и готов уйти в отставку.

Гомес в межсезонье написал заявление об отставке. Испанец мотивировал желание уйти плохой работой клуба на трансферном рынке. Однако президент клуба Вячеслав Гельзин не принял отставку тренера, у которого есть действующий контракт до окончания сезона.

Начало продажи билетов на финал Лиги Европы

На официальном сайте УЕФА началась продажа билетов на финал Лиги Европы, который состоится в польском Гданьске 27 мая.

Стадион в Гданьске способен принять 39 тысяч зрителей. Однако в широкую продажу поступят только 10 тысяч билетов. Еще по 10 тысяч билетов будут предоставлены командам-финалистам.

Историческая победа украинки Надежды Мохнацкой на Кубке мира по фристайлу

Украинская фристайлистка Надежда Мохнацкая одержала победу в соревнованиях по лыжной акробатике на этапе Кубка мира по фристайлу в Нур-Султане (Казахстан).

Надежда смогла справиться с волнением и обойти более опытных спортсменов, получив первенство на шестом этапе Кубка мира.

Украина закрепилась в топ-10 таблицы коэффициентов УЕФА

В обновленной таблице коэффициентов УЕФА Украина после выхода "Шахтера" в 1/8 финала Лиги Европы закрепилась на 10 месте.

Как это было: "Шахтер" в сумасшедшем матче с шестью голами пробился в 1/8 финала Лиги Европы – видео

Ничья в Лиссабоне (3:3) принесла Украине 0.200 балла. В таблице коэффициентов 2020 Украина 10-я, выше Турции и Австрии (на 0.900 и 1.375 соответственно), но ниже Бельгии и Нидерландов, у которых европредставителей уже не осталось. Обращает на себя внимание дружественный вылет всех четырех клубов Португалии из Лиги Европы.