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Смерть юного футболиста, гол Милевского за "Динамо": главные новости спорта 28 марта

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Главные новости спорта 28 марта

Спортивный мир шокировало известие о смерти 14-летнего футболиста испанского "Атлетико". Умер от COVID-19 американский баскетболист Ли Грин. А в единственном продолжаещемся футбольном чемпионате Артем Милевский отметился забитым голом. Такими были главные новости в мире спорта 28 марта.

Смерть юного футболиста

Испанский "Атлетико" сообщил о смерти 14-летнего футболиста Кристиана Минчолы. Что стало причиной неожиданной смерти игрока -  не сообщается.

Новые случаи коронавируса

Есть в мире спорта смерти и из-за коронавируса. На этот раз от COVID-19 умер американский баскетболист Ли Грин.

При этом вирус продолжает распространяться по планете. По состоянию на 28 марта количество инфицированных в мире перевалило 618 тысяч человек, умерло более 28 тысяч человек.

25 инфицированных в испанской "Валенсии", из них десять игроков основного состава команды и 15 работников клуба. 8 случаев симптомов COVID-19 зафиксировали у игроков английского "Вест Хэма", за который выступает украинец Андрей Ярмоленко. Есть ли он среди инфицированных – не сообщается.

Из-за пандемии коронавируса и экономического кризиса сборная Уругвая уволила главного тренера Оскара Табареса. Он работал со сборной 14 лет (и попал в книгу рекордов Гиннесса), выигрывал Копа Америка и выходил в полуфинал Чемпионата мира. Вместе с тренером уволили и 400 работников в уругвайской ассоциации футбола.

Варианты обновления футбола в Европе

Зато в Европе думают над тем, как можно закончить настоящий сезон. В УЕФА есть три плана действий. И запасной вариант. Но если до конца июня ситуация не изменится, то сезон будет провален.

Гол Милевского и победа Вернидуба

Единственный чемпионат в Европе, который продолжается – белорусский. И там не обошлось без украинского следа. Артем Милевский забил за Брестское "Динамо" после паса другого украинца Александра Нойка.

Победил и солигорский "Шахтер" Юрия Вернидуба. А на самом матче фанаты "горняков" вывесили украинский флаг.

Как держать себя в форме во время карантина

Учитывая, что и спортсмены находятся на карантине, то они выкладывают в соцсетях видео. На нем, как правило, их тренировки. Украинская гимнастка Анна Ризатдинова объявила челлендж. Она пообещала выкладывать 10 дней упражнения, после которых человек может улучшить свою растяжку и сесть на шпагат. Видео с первым упражнением уже есть.

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Автор: Игорь Садженица
Теги: Футбол Спорт Новости Спорта
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