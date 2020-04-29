Завершение чемпионата Франции, дисквалификация украинского тренера: новости спорта 28 апреля

В Европе уже третий футбольный чемпионат хотят завершить досрочно из-за пандемии коронавируса. В то время экс-тренер "Карпат" и "Металлиста" получил дисквалификацию за участие в договорных матчах. Главные новости 28 апреля – читайте в дайджесте Спорт24.

Чемпионат Франции завершат досрочно

Во Франции приняли решение о досрочном завершении футбольного сезона из-за пандемии COVID-19. Футбольные матчи во Франции будут проводиться до конца лета.

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Премьер Франции Эдуар Филипп обнародовал стратегию выхода страны из карантина, которая предусматривает ограничения по спортивным событиям. Матчи не начнутся до августа, после чего будет начало сезона-2020/21.

Возобновление сезона французской Лиги 1 предварительно было запланировано на 17 июня. После 27 матчей единоличным лидером турнирной таблицы является ПСЖ.

Франция может стать второй страной после Нидерландов, где досрочно завершат чемпионат. Впрочем, в Нидерландах решили не признавать "Аякс" чемпионом.

Кроме того, Франция будет вынуждена привести доводы УЕФА, чтобы клубы Лиги 1 были допущены в еврокубки.

Недавно в УЕФА назвали законные причины для досрочного завершения сезона. Среди них наличие официального приказа, запрещающего проведение спортивных соревнований в стране.

Александра Севидова дисквалифицировали на 5 лет

Футбольный клуб "Сумы" лишен профессионального статуса за участие в договорных матчах. Бывшего тренера "Карпат" и "Металлиста" Александра Севидова отстранили от футбольной деятельности на 5 лет.

12 марта 2020 года Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола завершил дополнительное рассмотрение дела о договорных матчах с участием ФК "Сумы". Команда подозревалась в участии в договорных матчах.

В Англии внезапно умер легендарный форвард Майкл Робинсон

Бывший нападающий "Манчестер Сити", "Ливерпуля" и сборной Ирландии Майкл Робинсон умер на 62-м году жизни. Робинсон скончался после долгой борьбы с меланомой, от которой страдал с декабря 2018 года.

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Несмотря на неутешительный диагноз, он продолжал работать комментатором на Movistar + и Cadena SER практически до последнего дня своей жизни.

Что известно о Майкле Робинсоне?

Кроме выступлений за "Ливерпуль" и "Манчестер Сити", Майкл Робинсон также играл в составе "Брайтона", "Престона", КПР и "Осасуны".

Робинсон в 1984 году сумел выиграть с "Ливерпулем" АПЛ, Кубок Англии и Кубок Европы.

Также Робинсон всегда был многогранным персонажем. Его образ использовался в очень популярной видеоигре в 90-х годах. Майкл озвучивал одного из героев анимационных фильмов "Шрек" и "Шрек-2". Был преданным поклонником регби, а также директором "Кадиса".

"Черноморец" может сняться с чемпионата из-за финансовых проблем

Двукратный обладатель Кубка Украины одесский "Черноморец" столкнулся с проблемами. Кроме того, что команду покинул главный тренер Остап Маркевич, "моряки" могут не доиграть чемпионат Первой лиги.

Причина отставки Маркевича – тяжелое финансовое положение в клубе, задолженность по зарплатам и неопределенность относительно будущего "Черноморца". Есть вероятность, что одесская команда откажется от участия во второй части сезона в случае его возобновления летом.

Появился календарь сезона Формулы-1

Новый сезон Формулы-1, который до сих пор не стартовал из-за пандемии COVID-19, может начаться в середине лета или в начале сентября. В Австрии, Великобритании и Венгрии планируют провести по два этапа.

К слову Формула-1 назвала дату старта сезона, отменено очередное гран-при

В календаре не предусмотрен гран-при Испании. Однако директор трассы в Барселоне Хоан Фонтсере сообщил, что автодром ведет переговоры с Формулой-1 о проведении гонки летом.

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