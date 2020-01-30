Первое поражение "Шахтера", Кинси Волански напомнила о себе и другие новости спорта 29 января

Среда, 29 января, была богатой на спортивные события. О главных спортивных событиях 29 января – читайте в материале Спорт24.

"Шахтер" потерпел первое поражение в 2020 году

Донецкий "Шахтер" на первом тренировочном сборе в Турции со счетом 0:1 проиграл сербскому "Пролетеру". Луиш Каштру в этот раз оставил в резерве лидеров команды, из основных вышел только Кривцов, однако Сергея пришлось заменить еще перед перерывом.

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Ранее "горняки" успели сыграть против польского "Леха" (1:0), румынской "Астры" (0:1) и сербской "Войводины" (1:1). 30 января команда Каштру встретится с чешским "Словацко".

Кинси Волански выбежала на финиш горнолыжной трассы с плакатом о Коби Брайанте

Скандальная модель Кинси Волански решила еще раз о себе напомнить. На этот раз она использовала смерть Коби Брайанта.

Кинси Волански стала известной после того, как выбежала на поле во время финала Лиги чемпионов между "Тоттенхэмом" и "Ливерпулем" в 2019 году. Число подписчиков модели, которая снималась для журналов Maxim и Sports Illustrated, после знаменитого забега по полю "Ванда Метрополитан" увеличилось вдвое – с 300 тысяч до 600 Однако Instagram заблокировал ее профиль. Правда, позже ее страницу удалось восстановить.

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На этот раз Кинси Волански выбежала в купальнике на финишную прямую во время этапа Кубка мира по горным лыжам в австрийском Шладминге. В руках она держала плакат с надписью "RIP Kobe".

Виктор Выхрист решил отказаться от Олимпиады ради профессиональной карьеры

Один из лучших боксеров-любителей Украины Виктор Выхрист решил начать профессиональную карьеру. При этом сделать это он решил перед Олимпиадой-2020, где мог бы побороться за медаль для Украины.

Виктор Выхрист является чемпионом Европы 2017 года и победителем Европейских игр 2019 года. Поэтому был одним из претендентов на то, чтобы выбороть для Украины олимпийское золото в Токио-2020. Взамен боксер подписал контракт с немецкой промоутерской компанией EC Boxing Promotion.

"Шахтер" сорвал трансфер Николая Матвиенко в "Арсенал"

Лондонский "Арсенал" наконец нашел нового центрального защитника. И им оказался не украинец Николай Матвиенко.

26-летний испанский защитник "Фламенго" Пабло Мари перейдет в лондонский "Арсенал" этой зимой. "Канониры" примут футболиста в аренду с правом выкупа его контракта следующим летом.

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Еще одним вариантом "Арсенала" для усиления центра защиты был Николай Матвиенко. "Арсенал" предложил "Шахтеру" вариант с арендой Матвиенко до конца сезона за 4,5 миллиона фунтов, а в соглашении будут прописаны обязательства выкупа за 22 миллиона фунтов. В свою очередь, "Шахтер" оценивает украинца в 30 миллионов фунтов и не намерен его отпускать за меньшие деньги.

Новые детали гибели Коби Брайанта

Вертолет легендарного баскетболиста Коби Брайанта Sikorsky S-76 около минуты падал на высокой скорости, прежде чем разбиться.

Следователи пока не знают причины такой быстрой потери высоты. Однако отмечают, что вертолет не был оборудован какой либо "системой оповещения о местности" – устройством, которое могло предупредить пилота о том, что вертолет находится в опасной близости от склона.

Также следователям удалось установить личность 41-летнего Брайанта по отпечаткам пальцев. Вместе с ним были установлены личности еще троих погибших: Джона Алтобелии, Сары Честер и пилота Ары Зобаяна. Эксперты продолжают работу по опознанию еще пятерых погибших, включая 13-летнюю дочь Коби Джанну.

Сборную Украины по биатлону дисквалифицировали в эстафете на юниорском ЧМ

В среду, 29 января, в швейцарском Ленцерхайде в рамках юниорского чемпионата мира состоялась эстафета у юниорок. Сборную Украины в этой гонке представляли Анастасия Рассказова, Любовь Кипяченкова, Оксана Москаленко и Екатерина Бех. Украинки финишировали десятыми.

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Однако, после финиша Украину дисквалифицировали. На стрельбе лежа Екатерина Бех должна была отправиться на круг штрафа, но использовала четвертый запасной патрон и закрыла мишень. Согласно правилам запасных патронов, на одном рубеже можно использовать не более трех.

Первый официальный запуск VAR в Украине

Украинская Премьер-лига подтвердила, что уже со второй части нынешнего сезона система видеоасистента арбитра VAR будет запущена в чемпионате Украины в полноценном режиме.

Матч 19-го тура УПЛ "Динамо" – "Ворскла" станет первым в УПЛ с использованием VAR.

Денис Бойко отмечает 32 день рождения

29 января 1988 года в Киеве родился Денис Бойко – украинский вратарь, выступающий за "Динамо" и национальную сборную Украины.

Сын известного в прошлом динамовца Александра Бойко, он выбрал себе роль не полевого игрока, а вратарскую профессию. С юных лет считался одним из самых перспективных динамовских молодых голкиперов. Прошел все ступени клубной пирамиды. Поиграл за сборные разных возрастов. Побывал в аренде в ЦСКА и "Оболони", "Кривбассе" и "Днепре". Именно в последнем клубе добился признания – собрал коллекцию медалей чемпионата Украины, пробился в финал Лиги Европы.

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