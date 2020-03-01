Украина без медалей чемпионата Европы с биатлона, коронавирус в Серии А – главные новости спорта

В субботу, 29 февраля, начался спортивный уикенд. Каким был последний спортивный день зимы – читайте далее в материале.

Матч "Ювентус" – "Интер" перенесли из-коронавируса

Пять матчей 26-го тура чемпионата Италии (Серии А) перенесены из-за распространения коронавируса. Среди них:

"Удинезе" – "Фиорентина"

"Милан" – "Дженоа"

"Парма" – СПАЛ

"Сассуоло" – "Брешия"

"Ювентус" – "Интер".

Поединки перенесены на 13 мая.

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Украинцы без наград чемпионата Европы по биатлону

В предпоследний день чемпионата Европы по биатлону состоялись мужская и женская спринтерские гонки.

У мужчин Украину представляли Сергей Семенов, Руслан Ткаленко, Богдан Цымбал и Антон Дудченко. Только Семенов попал в топ-30, заняв двадцать второе место.

Вместе с Сергеем к гонке преследования квалифицировался Руслан Ткаленко, который занял тридцать третье место.

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Украинские девушки продемонстрировали гораздо лучшие результаты в спринте. В частности, Анастасия Меркушина заняла шестое место, а Валентина Семеренко – седьмая.

Кроме Меркушиной и Семеренко, к гонке преследования квалифицировались Юлия Журавок, Вита Семеренко и Дария Блашко.

Результаты УПЛ

29-го февраля состоялись три матча чемпионата Украины по футболу. Больше всего голов было забито в Чернигове, где "Десна" разгромила "Мариуполь" со счетом 4:0.

Результативным был матч между ПФК "Львов" и "Александрией". Игра завершилась ничьей, хотя часть матча львовяне играли в меньшинстве. Бронзовый призер прошлого сезона не удержал минимальное преимущество.

Третьим матчем было противостояние новичка УПЛ "Колоса" и "Карпат". Игра завершилась победой "колосков" со счетом 2:1.

Курьезный гол во Франции

Матч 27-го тура Лиги 2 во Франции ознаменовался конфузом. Превзойти кому-то ошибку вратаря в этом году будет сложно, такого вы еще точно не видели.

"Кан" на своем поле принимал "Гренобль". Благодаря двум голам обыграл соперника – 2:0. Хозяева поля обеспечили такой результат только за две минуты матча.

Если первый гол игрокам "Кану" пришлось организовывать самим, то во втором голкипер "Гренобля" Брайс Маблуе изрядно помог. Маблуе вводил мяч в игру, но умудрился направить его в собственные ворота.