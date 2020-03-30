Официальный перенос боя Усика, ляп Ломаченко и другие новости спорта 29 марта

В воскресенье, 29 марта, случилось немало интересных событий в мире спорта. О самых главных читайте в обзоре Спорт24.

Бой Усик – Чисора официально переносят

Глава Matchroom Boxing Эдди Хирн сообщил, что бой Александр Усик – Дерек Чисора перенесут. Официальная информация о судьбе поединка появится 30 марта.

К вниманию Ломаченко – Лопес: WBO отменила все свои поединки

Относительно новой даты боя Усик – Чисора, Хирн заявил, что бой не состоится сразу после завершения карантина. По мнению промоутера, людям нужно время, чтобы оправиться от карантина и последствий пандемии коронавируса.

Ломаченко призвал рисовать кресты на дверях, но удалил сообщение

Украинский боксер Василий Ломаченко в инстаграме призвал православных христиан рисовать кресты на обратной стороне двери домов. Впоследствии чемпион мира удалил сообщение и попросил прощения.

Украина уничтожила Россию на альтернативном Евро-2020

В рамках 1/16 финала чемпионата Европы в FIFA 20 Александр Зинченко не оставил ни одного шанса российскому коллеге.

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Александр Зинченко на турнире Plan B FIFA Tournament, организованном блогом 433 для известных футболистов в FIFA 20, уверенно одолел российского защитника "Зенита" Данила Кругового – 1:6.

"Динамо" снова продлило карантин

Киевское "Динамо" продлило карантин для всех команд до 5 апреля в связи с чрезвычайной ситуацией из-за пандемии коронавируса.

Футболисты всех возрастов "Динамо" должны поддерживать физическую форму в индивидуальном порядке по заранее подготовленной программе. Руководство и тренерский штаб ожидают от игроков обязательного соблюдения правил карантина и выполнения индивидуальных тренировок.

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