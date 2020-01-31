Дисквалификация Редкача, новые трансферы и другие главные новости спорта 30 января

Украинского боксера Ивана Редкача на год лишили лицензии за укус соперника. "Ворскла" объявила о подписании Опанасенко, а "Манчестер Юнайтед" выкупил Бруну Фернандеша. Определились первые финалисты Australian Open. Такими были главные новости спорта 30 января в Украине и мире.

Дисквалификация Редкача

Атлетическая комиссия штата Нью-Йорк после этого решила на год приостановить лицензию Редкача. Все потому, что Редкач укусил соперника за плечо во время боя 25 января. Напомним, это был бой, победитель которого получал право сразиться с чемпионом мира по версии WBC. Бой продлился все 12 раундов, а Гарсия победил решением судей.

Сам Редкач после боя показал свое лицо – оно все в синяках.

"Ворскла" подписала Опанасенко, а МЮ – Бруну Фернандеша

Полтавская "Ворскла" объявила о подписании соглашения с защитником Евгением Опанасенко. Английский "Манчестер Юнайтед" официально объявил о подписании соглашения с полузащитником Бруну Фернандешем. Немецкая "Герта" выкупила у "Милана" польского нападающего Кшиштофа Пйонтека. Нападающий дортмундской "Боруссии" Пако Алькасер продолжит карьеру в "Вильярреале". Испанский клуб заключил с 26-летним форвардом контракт до июня 2025 года.

Первые финалисты Australian Open

На Australian Open приближается время главных матчей. Новак Джокович в полуфинале обыграл Роджера Федерера и вышел в 26-й финал Grand Slam. Гарбине Мугуруса в двух сетах победила Симону Халеп и сыграет в четвертом финале Grand Slam.

Билеты на матч сборной Украины против Польши

Билеты на контрольный матч сборной Украины против Польши поступили в продажу. Поединок состоится 31 марта на Силезском стадионе города Хожув. Стоимость одного билета в сектор украинских болельщиков составляет 70 злотых (485 гривен).

Из Китая переносят соревнования из-за коронавируса

Китайская баскетбольная ассоциация приняла решение остановить регулярный чемпионат из-за вспышки коронавируса. Все иностранные игроки и тренеры команды уже покинули Китай. Также были отменены все командные меры, чтобы предотвратить возможность распространения коронавируса.

В то же время Международная автомобильная федерация внимательно следит за ситуацией. 15 апреля в Китае запланирован этап Гран-при Формулы-1.

Эксклюзивы

Вечером 28 января в Гамбурге состоялась презентация нового бойца немецкой промоутерской компании EC Boxing Promotions нашего соотечественника Виктора Выхриста. Кто он такой и каковы его перспективы в профессиональном боксе? Попробуем разобраться. К слову, он дебютирует уже 8 февраля.

В 2010 году после чемпионата Европы из-за опухоли Виктору Дидуху ампутировали ногу, но он все воспринял спокойно и продолжил развиваться как спортсмен-паралимпиец. Сейчас он – один из лучших игроков настольного тенниса в мире и чемпион Паралимпийских игр 2016 года. Читайте интервью с Виктором Дидухом.