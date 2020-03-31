Новая дата Олимпийских игр, судьба всех чемпионатов по футболу: новости спорта 30 марта

В понедельник, 30 марта, случилось немало важных событий в мире спорта, среди которых и объявление новой даты открытия Олимпийских игр в Токио. О самых главных читайте в обзоре Спорт24.

Новая дата открытия Олимпийских игр в Токио

Международный олимпийский комитет (МОК) совместно с властями Японии объявил дату открытия Олимпийских игр в Токио-2020 года, перенесенных на 2021 год.

Читайте также Перенос Олимпийских игр: как теперь будет называться Олимпиада и когда она состоится

Торжественное открытие Олимпиады планируется на 23 июля 2021 года. Окончательное решение должны объявить в ближайшие дни, однако предварительная договоренность уже есть.

УЕФА собирает все ассоциации из-за нового расписания чемпионатов

УЕФА объявил, что пригласил генеральных секретарей 55 национальных ассоциаций на участие в видеоконференции. Встреча должна состояться в среду, 1 апреля.

Европейский футбольный союз хочет ознакомить ассоциацию с результатами деятельности двух рабочих групп, созданных две недели назад. Также союз хочет обсудить предложенные варианты переноса матчей.

Алексей Михайличенко празднует 57-летие

В понедельник, 30 марта, главному тренеру "Динамо" Алексею Михайличенко исполнилось 57 лет. Спорт24 собрал самые интересные моменты карьеры легендарного "динамовца".

Бой Усик – Чисора официально перенесен

Бой между Александром Усиком и Дереком Чисорой официально перенесли из-за пандемии коронавируса. Новую дату поединка между боксерами пока не называют.

К теме Ломаченко – Лопес: WBO отменила все свои поединки

Информацию официально подтвердила промоутерская компания Matchroom Boxing, которая организует поединок.

Кличко поборется за включение в Международный Зал боксерской славы

Легендарный украинский боксер Владимир Кличко среди кандидатов на включение в Международный Зал боксерской славы в 2021 году.

Компанию Владимиру Кличко в голосовании составили одни из лучших боксеров в истории: чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер, Мигель Анхель Котто, который выигрывал пояса в четырех дивизионах, а также бывший абсолютный чемпион мира в полутяжелом весе Андре Уорд. Победитель голосования будет объявлен в декабре.

Умер звездный футболист "Атлетико" Хосе Луис Капон

Экс-защитник мадридского "Атлетико" Хосе Луис Капон умер в возрасте 72-х лет. Местные больницы не исключают, что причиной смерти мог стать коронавирус.

Следите за последними новостями спорта в нашем Twitter и Telegram.