Мировой рекорд Магучих, Родригес покинул "Динамо" и другие новости спорта 31 января

Нападающий Жерсон Родригес официально покинул киевское "Динамо", Святослав Михайлюк примет участие в Звездном уикенде НБА, а Ярослава Магучих продолжает покорять мировые рекорды. Обо всех главных новости спорта 31 января – читайте в обзоре Спорт24.

Ярослава Магучих установила новый мировой рекорд U-20

Ярослава Магучих установила новый мировой рекорд U-20 в помещении на турнире в Карлсруэ. Украинка прыгнула на 2,02 м. Кроме того, Ярослава обновила рекорд Украины в помещении. Предыдущий рекорд также принадлежал ей и Вите Пономарь.

Магучих стала чемпионкой турнира в Карлсруэ. Второе место с результатом 1,99 м заняла Юлия Левченко. Бронза у немки Имке Оннен.

Старт продаж билетов на матч Франция – Украина

27 марта в Сен-Дени сборная Украины по футболу сыграет со сборной Франции товарищеский поединок.

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С 31 января 2020 года болельщики, которые желают поддержать главную команду страны на матче против сборной Франции, могут приобрести билеты. Предусмотрены билеты двух категорий – по 580 и 2470 гривен.

Жерсон Родригес официально покинул "Динамо"

Атакующий полузащитник Жерсон Родригес покинул киевское "Динамо". Турецкий клуб "Анкарагюджю" официально подтвердил подписание контракта с люксембургским игроком.

Родригес перешел в "Динамо" прошлым летом. При новом наставнике киевлян Алексее Михайличенко игрок на поле почти не выходил. Руководству и тренерскому штабу "Динамо" надоело отношение Родригеса к своим профессиональным обязанностям.

Святослав Михайлюк примет участие в Звездном уикенде НБА

Украинский баскетболист "Детройта" Святослав Михайлюк примет участие в Звездном уикенде НБА. Святослав станет первым украинцем, который примет участие в мероприятии НБА. Поединок с участием 22-летнего Михайлюка состоится в пятницу, 14 февраля.

Святослав Михайлюк вошел в состав участников Матча восходящих звезд НБА. Кроме Святослава, в заявку попали звездный словенец Лука Дончич из "Далласа", Трей Янг из "Атланты" и Зайон Уильямсон из "Нью-Орлеана".

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Новые турниры на телеканалах "Футбол"

Начиная с ближайшего уик-энда, зрители телеканалов "Футбол 1/2/3" смогут увидеть матчи чемпионатов Нидерландов и Аргентины, а также Кубка Бразилии.

Первый матч чемпионата Нидерландов будет показан уже в воскресенье, 2 февраля. Центральная встреча 21-го тура "Аякс" – ПСВ будет транслироваться в прямом эфире на телеканале "Футбол 3".

Тайсон продолжает демарш в "Шахтере"

32-летний бразильский полузащитник "Шахтера" Тайсон отличился неоднозначными высказываниями в своем Instagram. Тайсон 31 января поделился эмоциями по поводу своего пребывания в донецком клубе.

Напомним, что в конце 2019 года Тайсон решил сделать демарш. Бразилец не хочет оставаться в донецком клубе. В текущем сезоне Тайсон провел за "Шахтер" 20 матчей во всех турнирах, где забил 7 мячей и отдал 6 результативных передач.

Дария Блашко возглавила рейтинг лучших стрелков в биатлоне

Украинка Дарья Блашко возглавила рейтинг лучших стрелков текущего сезона Кубка мира по биатлону после шести этапов.

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Процент попаданий спортсменки составляет 90,1%. 24-летняя украинка сделала 142 выстрела, 128 из которых попали в цель. Также в топ-10 попали еще две украинки – Вита Семеренко и Юлия Джима.

Новичок "Динамо" не сможет играть за клуб

Нападающий "Динамо" Ибрагим Каргбо получил травму во время последнего спарринга на первом зимнем сборе против "Кайрата". Футболист пропустит возобновление сезона. Но это не единственная причина, почему Каргбо не будет играть.

Футболист был заигран за две команды в текущем сезоне – "Руселаре" и "Льерс Кемпензонен". В течение одного сезона по правилам ФИФА и УЕФА футболист не может играть в трех клубах.

В Санкт-Петербурге обрушилась крыша спорткомплекса

В российском Санкт-Петербурге во время демонтажа спортивного комплекса неожиданно обвалилась его кровля. Под завалами нашли тело погибшего ремонтника. Там так же могут находиться и его коллеги.

Вертолет Коби Брайанта не обладал необходимым сертификатом

Вертолет баскетболиста Коби Брайанта не обладал необходимым сертификатом на осуществление полетов в сложных визуальных условиях. Вертолет, на борту которого был баскетболист и еще 8 человек, разбился 26 января.

К слову: Погиб легендарный баскетболист Коби Брайант

Компания Island Express Helicopters, которая владела воздушным судном, не имела необходимых сертификатов на осуществление полетов в сложных визуальных условиях.

Шелестюк – Альберто Верон: главный боксерский поединок в этом месяце для Украины

31 января в Луизиане состоится долгожданное возвращение в ринг украинского боксера Тараса Шелестюка. Противостоять ему будет представитель Аргентины Луис Альберто Верон.

Анонс и чего ожидать от этого боя – читайте в материале Спорт24.