Смерть в украинском футболе из-за коронавируса, обвинения России: новости спорта 7 апреля

Во вторник, 7 апреля, случилось немало важных событий в мире спорта. О самых главных – читайте в обзоре Спорт24.

Умер экс-президент "Буковины" Василий Федорюк

Бывший президент черновицкого футбольного клуба "Буковина" Василий Федорюк стал первой жертвой коронавируса в украинском спорте.

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Печальную весть сообщил футбольный функционер Святослав Сирота на своей странице в Facebook. Василию Федорюку было 72 года.

США обвинили Россию и Катар в подкупе чиновников ФИФА для проведения чемпионата мира

Американская федеральная прокуратура впервые обвинила бывших футбольных функционеров из нескольких стран в получении взяток от России и Катара. Эти страны добивались и получили право проведения чемпионатов мира по футболу в 2018-м и 2022 годах.

Крупнейшую взятку получил бывший вице-президент ФИФА из Тринидада и Тобаго Джек Уорнер при выборе России – 5 миллионов долларов.

Нынешние официальные обвинения являются первыми, в которых утверждается, что Россия и Катар получили право проведения чемпионатов мира по футболу, подкупив чиновников ФИФА.

Реакция России У Путина ответили на обвинения США в подкупе чиновников ФИФА

ФИФА призвала продлить контракты футболистов, которые рассчитаны до конца сезона

Международная федерация футбола (ФИФА) выступила с рекомендацией пролонгировать соглашения с игроками, которые заканчиваются в конце сезона на срок продления национальных чемпионатов, приостановленных из-за пандемии коронавируса.

Во-первых, текущие контракты футболистов, которые истекают 30 июня, могут быть продлены до фактического конца сезона. Крайне вероятно, что многие турниры не будут завершены к этой дате. Также, ФИФА позволяет перенести сроки летнего трансферного окна на период с конца текущего сезона до начала следующего. Точные даты остаются неизвестными.

Фергюсон официально получил соперника, который заменит Хабиба на UFC 249

UFC 249 состоится 18 апреля несмотря на карантин, связанный с пандемией COVID-19. Главным событием шоу станет бой с участием звездного бойца Тони Фергюсона.

Фергюсон должен был встретиться с Хабибом Нурмагомедовым, но их бой в пятый раз отменили. Причина – Хабиб не может покинуть Россию, где сейчас находится, именно из-за карантина.

Руководители UFC спасли шоу 18-го апреля, которое состоится без зрителей. Официально главным событием станет бой между Тони Фергюсоном и Джастином Гейджи.

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