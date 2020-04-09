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Украинские футболисты теряют стоимость: новости спорта 8 апреля

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Главные новости спорта 8 апреля / Getty Images

В среду, 8 апреля, случилось немало важных событий в мире спорта. О самых главных читайте в обзоре Спорт24.

Коронавирус обвалил стоимость украинских футболистов

Авторитетный статистический портал Transfermarkt обновил приблизительную стоимость украинских футболистов в связи с пандемией коронавируса.

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Цены всех футболистов были снижены на 20%. Самым дорогим остался игрок "Манчестер Сити" Александр Зинченко, который подешевел с 30 млн до 24 млн евро, а Виктор Цыганков из "Динамо" – с 20 млн до 16 млн евро.

Если раньше десятка самых дорогих украинских футболистов, по оценкам Transfermarkt, стоила 134 млн евро, то теперь – 108 млн евро.

В Украине не рассматривают вариант досрочного окончания футбольного чемпионата

Футбольный сезон в Украине будет закончен после того, как будут отменены карантинные ограничения. Однако точной даты, когда это произойдет пока нет.

Сейчас невозможно говорить о конкретных датах, когда футбол полноценно восстановится и снова станет доступным для зрителей. Связано это с невозможностью прогнозирования ситуации с пандемией.

Нина Лемеш стала заместителем министра спорта

Нина Лемеш стала заместителем министра спорта. До этого известная в прошлом биатлонистка возглавляла департамент семьи, молодежи и спорта Черниговской облгосадминистрации.

При этом еще 13 марта Нина Лемеш подала электронную декларацию кандидата на эту должность.

Первый украинский клуб официально снизил зарплаты футболистам

Ровенский "Верес" объявил об уменьшении зарплаты футболистам на 50% на время действия карантина в Украине.

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Руководство клуба решило заключить с футболистами контракты на период действия в Украине карантина, по которым они будут получать 50% зарплаты. Срок действия контрактов установили до 15 июня 2020 года.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Коронавирус COVID-19 Новости Спорта Спорт Футбол Министерство молодежи и спорта Манчестер Сити Виктор Цыганков Александр Зинченко
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