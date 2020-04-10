Украина сохранила позицию в рейтинге ФИФА, горячее интервью Усика – новости спорта 9 апреля

Сборная Украины продолжает находиться среди лучших команд мира, а Александр Усик дал горячее интервью. Главные новости спорта за 9 апреля – читайте в дайджесте Спорт24.

В футболе изменили правила

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) внес изменения в правила мирового футбола, касающиеся игры рукой и определения офсайда.

Теперь арбитрам станет легче отличить, где была игра рукой, а где плечом.

Если мяч попал в руку ниже подмышки, то в таких эпизодах трактуется как "игра плечом".

Согласно изменениям, случайное попадание мяча в руку атакующего игрока будет считаться нарушением только в том случае, если это происходит непосредственно перед голом или голевым моментом.

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Насчет офсайда, то футболист атакующей команды уже не будет в положении "вне игры", если игрок защищающейся команды намеренно сыграл рукой и мяч от его руки попал в ноги соперника, что находится за линией последнего защитника.

Пояс Ломаченко снова отдали Хейни

Американский боксер Дэвид Хейни обратился к WBА с просьбой вернуть ему пояс, который он потерял из-за травмы плеча.

Американец освободил пояс в ноябре 2019 года из-за травмы плеча, в результате чего ему присвоили звание "чемпиона в отпуске" и предоставили право провести титульный бой после возвращения.

Этот свободный титул должны разыграть первые два номера рейтинга – Хавьер Фортуна и Люк Кэмпбелл, но через коронавирус бой перенесли.

Отметим, что титул принадлежал Ломаченко. Однако после того, как украинцу присвоили звание "франчайзингового чемпиона", пояс перешел к Хейни.

Украина сохранила позицию в рейтинге ФИФА

9-го апреля ФИФА обновила мировой рейтинг национальных сборных по футболу. Украина по-прежнему занимает 24-ю строчку, имея 1537 баллов.

В апрельском рейтинге сборная Украины, как и в феврале, находится на 24-м месте. Среди представителей УЕФА наша национальная команда 15-а.

Соперники сборной Украины в финальном турнире Евро-2020 занимают следующие места: Нидерланды – 14-е, Австрия – 26-е.

Горячее интервью Усика

Александр Усик дал интервью бывшей депутатке от "Партии регионов" Елене Бондаренко. Усик ответил на спортивные и политические вопросы.

В частности, боксер поделился мнением об аннексии Крыма и войне на востоке Украины.

"Как отношусь к тому, что происходит? Это большая беда, что происходит. Умирает очень много людей. Война – это всегда страшно, это очень плохо. Как это остановить?", – заявил Александр.

В ответ на это Бондаренко ответила, что "следует признать внутренний конфликт".

"Знаете, что еще мы сделали? Мы бросили своих граждан на произвол судьбы. Мы просто забыли. Мы кричим: "Территория. Чей Крым, чей Крым?" Я вам скажу: "Да хр*н с тобой, Крым. Люди, которые там – это и есть Крым", – ответил Александр.

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Усик также раскритиковал декоммунизации в Украине. Олимпийский чемпион 2012 года выступает против декоммунизации. По его мнению, переименование улиц – это затраты, которые не нужны стране.

"Это проблема для большинства людей. Им вообще без разницы, как называется любая улица. Им главное, чтобы был хлебушек", – добавил боксер.

Усик убежден, что переименование улиц ничего не изменит. По его словам, это разделяет народ.

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