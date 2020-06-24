Чемпион мира по версии WBO во втором полулегком весе Джамель Херринг должен был драться с Джонатаном Окендо. Однако, боксер сдал положительный тест на коронавирус, поэтому поединок был перенесен на неопределенный срок.

О коронавирусе сообщил сам боксер в Twitter. 2 июля в Лас-Вегасе в главном бою вечера бокса от Top Rank Херринг должен был защищать свой пояс против пуэрториканца Джонатана Окендо (31-6, 19 КО).

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COVID-19 внес коррективы

На прошлой неделе сдал положительный тест на коронавирус, это плохая новость. Но есть и хорошая новость, ведь я чувствую себя хорошо. Буду находиться на самоизоляции, пока не вылечусь. Моя защита пояса будет ненадолго отложена,

– прокомментировал чемпион.

Last week, I tested positive for COVID-19. That’s the bad news.



The good news however is, I feel ok and have self-isolated until I receive a clean bill of health. My WBO Junior Lightweight world title defense against Jonathan Oquendo will be rescheduled shortly.



Semper Fi — Jamel Herring (@JamelHerring) June 23, 2020

Ранее у промоутера Боба Арума из-за коронавируса сорвался еще один главный бой вечера. Бывший соперник Василия Ломаченко Хосе Педраса 18 июня не смог подраться с Миккелем Леспьером, поскольку менеджер последнего сдал положительный тест на COVID-19.