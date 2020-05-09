Главный информатор WADA написал книгу про "развал тайной допинговой империи Путина": фото

Бывший глава московской антидопинговой лаборатории, а теперь информатор Всемирного антидопингового агентства WADA Григорий Родченков заявил, что готовится выпустить автобиографическую книгу.

Его новый труд имеет недвусмысленное название "Дело Родченкова. Как я развалил допинг-империю Путина". Анонс произведения опубликовало издательство Penguin.

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Эта книга расскажет полную историю, которая стоит за оскароносным фильмом Брайана Фогеля "Икар". Эта история до сих пор шокирует и завораживает весь мир.

"Начиная с детства и взросления автора в стране за железным занавесом, до его первого столкновения с допингом в 22-летнем возрасте в качестве молодого спортсмена и дальнейшей карьеры в Олимпийском комитете СССР. Это потрясающее откровенное путешествие показывает систему, состоящую из людей, полных лжи, обмана и спорной морали", – говорится в аннотации к книге.



Книга Григория Родченкова / Фото: Penguin

Григорий Родченков сбежал из России в США в 2016 году, после чего рассказал журналистам о ситуации с допингом у себя на родине. Его данные стали поводом для масштабного расследования, которое привело к отстранению РФ от олимпийского движения и множества дисквалификаций.

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