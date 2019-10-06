Главный конкурент Зинченко в "Ман Сити" снова травмировался
Защитник "Манчестер Сити" Бенжамин Менди пропустил матч против "Вулверхэмптона" из-за проблем со здоровьем.
Как сообщает официальный Twitter английского клуба, левый фулбек получил травму подколенного сухожилия и оказался вне заявки. Ожидается, что француз сможет вернуться в строй после перерыва на матчи сборных.
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В текущем сезоне Менди провел 4 поединка в футболке "горожан". Он является прямым конкуретном украинца Александра Зинченко в "Ман Сити".
Спорт 24 писал, что в матче восьмого тура АПЛ "Манчестер Сити" на своем поле сенсационно уступил "Вулверхэмптону". Итоговый счет – 0:2.
Также добавим, что матч с "Вулверхэмптоном" на позиции левого защитника "Манчестер Сити" начал Жоау Канселье. Зинченко остался в запасе и появился на поле после перерыва.
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