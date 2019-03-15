Главный обидчик "Динамо" признан лучшим игроком недели в Лиге Европы

Нападающий лондонского "Челси" Оливье Жиру признан лучшим игроком недели в Лиге Европы.

Об этом сообщила пресс-служба турнира в социальных сетях.

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На награду кроме Жиру претендовали форвард лондонского "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг, нападающий лиссабонской "Бенфики" Жонас Гонсалвеш и полузащитник пражской "Славии" Томаш Соучек.

Оливье в ответном матче 1/8 финала с киевским "Динамо" стал автором хет-трика. Встреча прошла на домашнем стадионе киевского клуба и завершилась со счетом 5:0 в пользу лондонцев.

Обеспечив киевлянам наибольшое домашнее еврокубковое поражение в истории, "Челси" с общим счетом 8:0 прошел в четвертьфинал турнира, где соперником команды Маурицио Сарри станет "Славия".

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