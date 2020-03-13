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Главный тренер "Арсенала" Микель Артета заболел коронавирусом

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У главного тренера лондонского "Арсенала" Микеля Артеты подтвердили заболевания коронавирусом. Поэтому тренировочную базу "канониров" временно закроются, а штаб клуба самоизолируется.

Ожидается, что находиться на карантине придется почти всей первой команде и тренерскому штабу, сообщает пресс-служба "Арсенала".

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Для безопасности также осуществят тщательную чистку учебных центров лондонского клуба "Колн" и "Хейл Энд". Впрочем администрация надеется, что игроки, которые в последнее время не находились в тесном контакте с Артетой, вскоре смогут вернуться к тренировкам.

Здоровье наших работников и широкой общественности для нас в приоритете. Наши мысли постоянно с Микелем Артетой, который сейчас разочарован, но находится в хорошем настроении. Мы надеемся, что вернемся к игре, как только позволят врачи,
– рассказал менеджер клуба Винай Венкатесхам.

В администрации клуба отмечают, что в ближайшее время "Арсенал" не сможет сыграть запланированные матчи. Впрочем сейчас для команды важнее проследить, какие именно люди имели тесные контакты с Артетой последнее время.

Относительно своих дальнейших шагов "Арсенал" планирует сотрудничать с британскими медиками, Премьер-лигой, Футбольной ассоциацией и соперниками, с которыми запланированы ближайшие матчи.

Кто такой Микель Артета: коротко

Микель Артета – 37-летний испанский тренер, по национальности баск. В прошлом игрок ряда клубов, среди которых французский ПСЖ, испанский "Реал Сосьедад" и английские "Арсенал" и "Эвертон".

Именно "Арсенал" был последним клубом Артеты в качестве игрока. Последний матч он сыграл в мае 2016 года. В течение трех лет работал ассистентом Хосепа Гвардиолы в "Манчестер Сити", а в 2019-м возглавил "канониров".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Our London Colney training centre has been closed after head coach Mikel Arteta received a positive COVID-19 result this evening.⠀ ⠀ Arsenal personnel who had recent close contact with Mikel will now self-isolate in line with Government health guidelines. We expect this to be a significant number of people from Colney, including the full first-team squad and coaching staff, as well as a smaller number of people from our Hale End Academy which we have also temporarily closed as a precaution. ⠀ ⠀ We expect those who did not have close contact with Mikel to return to work in the coming days. In the meantime our Colney and Hale End training centres will undergo a deep clean and our other club sites are operating as normal. ⠀ ⠀ Managing director Vinai Venkatesham said: “The health of our people and the wider public is our priority and that is where our focus is. Our thoughts are with Mikel who is disappointed but in good spirits. We are in active dialogue with all the relevant people to manage this situation appropriately, and we look forward to getting back to training and playing as soon as medical advice allows.” ⠀ ⠀ Head of football Raul Sanllehi added: “Mikel and the full first-team squad, players and staff, will be fully supported, and we look forward to getting back to training and playing as soon as medical advice allows. Obviously Mikel’s full recovery is the priority now for us all.” ⠀ ⠀ We will work with Public Health England on the next steps in regard to our facilities and staff, and with the Premier League, Football Association and relevant clubs around our forthcoming matches in the Premier League and Emirates FA Cup. ⠀ ⠀ It is clear we will not be able to play some fixtures on their currently scheduled dates. We will update supporters who have tickets for forthcoming games with more information as soon as possible.⠀ ⠀ We are now working to trace any other people who have had recent close contact with Mikel. We will let them know what has happened and they should follow the NHS guidance which is likely to recommend self-isolation.

Сообщение, распространенный Arsenal Official (@arsenal)

 

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Автор: Василий Денисюк
Теги: Коронавирус Covid-19 Арсенал Новости Спорта Здоровье Футбол Спорт
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