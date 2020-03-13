Главный тренер "Арсенала" Микель Артета заболел коронавирусом
У главного тренера лондонского "Арсенала" Микеля Артеты подтвердили заболевания коронавирусом. Поэтому тренировочную базу "канониров" временно закроются, а штаб клуба самоизолируется.
Ожидается, что находиться на карантине придется почти всей первой команде и тренерскому штабу, сообщает пресс-служба "Арсенала".
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Для безопасности также осуществят тщательную чистку учебных центров лондонского клуба "Колн" и "Хейл Энд". Впрочем администрация надеется, что игроки, которые в последнее время не находились в тесном контакте с Артетой, вскоре смогут вернуться к тренировкам.
Здоровье наших работников и широкой общественности для нас в приоритете. Наши мысли постоянно с Микелем Артетой, который сейчас разочарован, но находится в хорошем настроении. Мы надеемся, что вернемся к игре, как только позволят врачи,
– рассказал менеджер клуба Винай Венкатесхам.
В администрации клуба отмечают, что в ближайшее время "Арсенал" не сможет сыграть запланированные матчи. Впрочем сейчас для команды важнее проследить, какие именно люди имели тесные контакты с Артетой последнее время.
Относительно своих дальнейших шагов "Арсенал" планирует сотрудничать с британскими медиками, Премьер-лигой, Футбольной ассоциацией и соперниками, с которыми запланированы ближайшие матчи.
Кто такой Микель Артета: коротко
Микель Артета – 37-летний испанский тренер, по национальности баск. В прошлом игрок ряда клубов, среди которых французский ПСЖ, испанский "Реал Сосьедад" и английские "Арсенал" и "Эвертон".
Именно "Арсенал" был последним клубом Артеты в качестве игрока. Последний матч он сыграл в мае 2016 года. В течение трех лет работал ассистентом Хосепа Гвардиолы в "Манчестер Сити", а в 2019-м возглавил "канониров".