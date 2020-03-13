Главный тренер "Арсенала" Микель Артета заболел коронавирусом

У главного тренера лондонского "Арсенала" Микеля Артеты подтвердили заболевания коронавирусом. Поэтому тренировочную базу "канониров" временно закроются, а штаб клуба самоизолируется.

Ожидается, что находиться на карантине придется почти всей первой команде и тренерскому штабу, сообщает пресс-служба "Арсенала".

Важно Какие спортсмены заболели коронавирусом – список

Для безопасности также осуществят тщательную чистку учебных центров лондонского клуба "Колн" и "Хейл Энд". Впрочем администрация надеется, что игроки, которые в последнее время не находились в тесном контакте с Артетой, вскоре смогут вернуться к тренировкам.

Здоровье наших работников и широкой общественности для нас в приоритете. Наши мысли постоянно с Микелем Артетой, который сейчас разочарован, но находится в хорошем настроении. Мы надеемся, что вернемся к игре, как только позволят врачи,

– рассказал менеджер клуба Винай Венкатесхам.

В администрации клуба отмечают, что в ближайшее время "Арсенал" не сможет сыграть запланированные матчи. Впрочем сейчас для команды важнее проследить, какие именно люди имели тесные контакты с Артетой последнее время.

Относительно своих дальнейших шагов "Арсенал" планирует сотрудничать с британскими медиками, Премьер-лигой, Футбольной ассоциацией и соперниками, с которыми запланированы ближайшие матчи.

Кто такой Микель Артета: коротко

Микель Артета – 37-летний испанский тренер, по национальности баск. В прошлом игрок ряда клубов, среди которых французский ПСЖ, испанский "Реал Сосьедад" и английские "Арсенал" и "Эвертон".