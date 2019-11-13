Главный тренер "Челси" выставил огромные штрафы футболистам: опубликовано суммы
Главный тренер лондонского "Челси" Фрэнк Лэмпард решил заняться дисциплиной своих футболистов. И бороться за ее соблюдение штрафами. Суммы за некоторые нарушения действительно впечатляют.
Список со штрафами для футболистов висит на одной из стен стадиона "Челси".
За что штрафуют игроков "Челси":
Опоздание на отправку команды на матч: 2500 фунтов;
Опоздание на собрание перед тренировкой: 2500 фунтов (+2500 фунтов за каждые 15 минут);
Опоздание в спортзал: 1000 фунтов;
Опоздание на процедуры: 2500 фунтов;
Опоздание на командные сборы: 500 фунтов за каждую минуту;
Опоздание на тренировку: 20000 фунтов;
Зазвенел телефон во время обеда или сборов: 1000 фунтов;
Появился в ненадлежащей форме для поездки с командой на матч: 1000 фунтов;
После матча не поехал вместе с командой в автобусе, заранее не объявив главному тренеру за 48 часов: 5000 фунтов;
Не доложился о заболевании или травме перед выходным или за полтора часа до тренировки: 10000 фунтов;
Опоздание на прием к врачу: 2500 фунтов.
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"Любые штрафы должны быть оплачены за 2 недели, в противном случае они будут удвоены. Все штрафы будут потрачены на командную деятельность и благотворительность", – отмечается в сообщении о штрафах.
Но не стоит переживать за игроков "Челси", что после таких штрафов они останутся без денег. Например, фонд заработной платы лондонского клуба в 2018 году составил 225 миллионов фунтов в год, который был одним из крупнейших в европейском футболе. В целом с 2003 года, когда клуб приобрел российский бизнесмен Роман Абрамович, до 2019 года на зарплаты футболистов было потрачено около 2,76 миллиарда фунтов. По этому показателю лондонцы находятся на первом месте в АПЛ.
Что касается зарплат футболистов, то в сентябре 2019 года команда продлила соглашение с 18-летним атакующим полузащитником Каллум Хадсоном-Одои. По новому контракту, игрок будет получать 170 тысяч евро в неделю. Отметим, что это в 48 раз больше, чем футболист получал раньше (3540 евро).