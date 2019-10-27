Главный тренер дал пощечины своим игрокам в перерыве матча: видео

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Главный тренер дал пощечины своим игрокам в перерыве матча: видео

Главный тренер молодежной команды "Кайсери Мейсуспор" Халит Курт в перерыве матча дал пощечины своим футболистам.

При этом во время этого он кричал на своих футболистов "Я убью тебя! Что за позор!".

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Стоит отметить, что этот случай произошел еще три года назад. Но видео было опубликовано лишь недавно. После этого Министерство спорта Турции начало расследование по этому поводу.

Сам Халит Курт остался недоволен тем, что видео попало в сеть. По его словам, то, что происходит в раздевалке во время матча, не должно быть доступно общественности.

Что касается своих действий, то он заявил, что игроков били и другие тренеры. Как пример он приводит ситуацию с Алексом Фергюсоном и Дэвидом Бекхэмом (тренер случайно бросил бутсу, которая попала в лицо футболисту), а также бывшим тренером сборной Турции Фатихом Теримом.

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Теги: Спорт Футбол Новости Турции
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