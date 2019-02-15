Главный тренер "Динамо" Хацкевич ярко прокомментировал ничью в матче Лиги Европы

Главный тренер "Динамо" Александр Хацкевич прокомментировал результат матча против "Олимпиакоса" (2:2) в рамках 1/16 финала Лиги Европы.

Наставник киевлян считает, что шансы команд по-прежнему остаются равными – пятьдесят на пятьдесят.

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Как бы не закончилась игра сегодня, все бы решалось в Киеве. Результат нас удовлетворяет, но шансы остаются 50 на 50. Не ожидали, что у "Олимпиакоса" будут такие значительные изменения в составе. Мы играли в тот футбол, в который договаривались играть – это самое важное для нашей команды,

– заявил Хацкевич.

Также тренер рассказал о состоянии Томаша Кадара, который пропустил игру и оценил выступление Франа Соля.

"Кадар? После вчерашней тренировки мы приняли решение. Он сам сказал, что не будет принимать участия в матче. Каковы шансы, что он сыграет в Киеве? Все будет зависеть от того, в каком он будет состоянии. Он уже пропустил 10 дней и еще пару дней пропустит. Соль? Его работой на футбольном поле я полностью доволен. Он делал достаточно много давления на защитников. Он сыграл сегодня на команду", – добавил тренер.

К слову, ответный матч между командами состоится через неделю, 21 февраля. Встреча пройдет в Киеве.

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