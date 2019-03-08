Главный тренер "Леганеса" поддержал Лунина перед важным матчем с "Атлетико"

Наставник "Леганеса" Маурисио Пеллегрино надеется, что выездной матч 27 тура испанской Примеры против "Атлетико" станет успешным для голкипера Андрея Лунина.

Слова Пеллегрино приводит пресс-служба ФК "Леганес".

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Игроки, которых я поставлю в стартовый состав против "Атлетико", думаю, готовы. Надеюсь, что этот матч станет для Лунина лучшим, как и для других игроков, которые получали мало игрового времени,

– сказал Пеллегрино.

К слову, основной вратарь "Леганеса" Иван Куэльяр пропустит этот матч из-за дисквалификации. Встреча состоится 9 марта в 17:15 на стадионе "Ванда Метрополитан".

Спорт 24 писал, что еще одного украинца в составе "Леганеса" Василия Кравца Whoscored признал одним из лучших игроков поединка против "Леванте".

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