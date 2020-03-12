Главный тренер "Ливерпуля" обругал фанатов, которые хотели поздороваться с ним – видео
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп решил не контактировать с фанатами, которые посетили ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против "Атлетико".
Перед выходом на поле тренер мерсисайдцев Юрген Клопп грубо ответил фанатам, которые тянули к нему руки.
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Напомним, что из-за эпидемии короновируса запрещены рукопожатия. Однако Юрген Клопп и Диего Симеоне нашли способ выкрутиться из ситуации.
- Ранее Клопп высказывал свое недовольство массовой паникой, однако и сам не захотел лишний раз рисковать здоровьем.
- УЕФА разрешил болельщикам вход на матч "Ливерпуль" – "Атлетико", хотя некоторые поединки 1/8 финала Лиги чемпионов приходится проводить за закрытыми дверями.
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