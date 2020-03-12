24 Канал Техно Lifestyle Здоровье Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
more

Главный тренер "Ливерпуля" обругал фанатов, которые хотели поздороваться с ним – видео

- Читати новину українською

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп решил не контактировать с фанатами, которые посетили ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против "Атлетико".

Перед выходом на поле тренер мерсисайдцев Юрген Клопп грубо ответил фанатам, которые тянули к нему руки.

Смотрите также Два матча 1/8 финала Лиги Европы перенесены на неопределенный срок из-за коронавируса

Напомним, что из-за эпидемии короновируса запрещены рукопожатия. Однако Юрген Клопп и Диего Симеоне нашли способ выкрутиться из ситуации.

  • Ранее Клопп высказывал свое недовольство массовой паникой, однако и сам не захотел лишний раз рисковать здоровьем.
  • УЕФА разрешил болельщикам вход на матч "Ливерпуль" – "Атлетико", хотя некоторые поединки 1/8 финала Лиги чемпионов приходится проводить за закрытыми дверями.

Самые интересные новости спорта – подписывайтесь на наш Twitter и Telegram.

Курс валют на 12 марта: евро и доллар снова существенно прибавили в цене
сегодня
Автор: Юрий Семенюк
Теги: Коронавирус в Украине Спорт Лига чемпионов ФК Ливерпуль Футбол
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Предложения партнеров

Комментарии
Публикации
10 марта 15:23 Коронавирус и спорт: какие мероприятия перенесли и отменили
Михайло Гема
сегодня 10:05 Главный тренер "Ливерпуля" обругал фанатов, которые хотели поздороваться с ним – видео
Юрій Семенюк
сегодня 07:40 "Ливерпуль" уступил дома "Атлетико" и вылетел из Лиги чемпионов: видео
Ігор Саджениця
сегодня 01:28 Лига чемпионов: кто вышел в 1/4 финала
Юрій Семенюк
11 марта 22:26 Кубок Украины: результаты матчей 1/4 финала
Ігор Саджениця
Новости
Больше новостей
Залиште відгук