Главный тренер одесского "Черноморца" решил подать в отставку

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Ангел Червенков
Ангел Червенков / ФК "Черноморец"

Одесский "Черноморец" не слишком успешно выступает в Первой лиге. Команда, которая еще в прошлом сезоне играла в УПЛ, сейчас находится во второй половине турнирной таблицы.

В субботу, 14 сентября, "Черноморец" проиграл дома "Оболонь-Бровар". После матча главный тренер "моряков" Ангел Червенков взял ответственность за негативный результат на себя и заявил, что готов подать в отставку.

"Я никогда не снимаю с себя ответственность, но хочу, чтобы и футболисты демонстрировали свое уважение. Не забывайте, что на поле играют футболисты, и мы все – тренеры, болельщики, руководство клуба – зависим от того, как действуют игроки. Я сейчас буду разговаривать с руководством клуба и подам в отставку. Видимо, что-то не получается у нас, чего-то не хватает команде", – заявил после матча Ангел Червенков.

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На уточняющий вопрос, планирует ли он подать в отставку, тренер ответил "Да. Не собираюсь оправдываться".

Однако на сайте "Черноморца" пока нет информации, приняло ли руководство клуба его отставку. Следующий матч команда проведет на выезде против "Кремня" из Кременчуга.

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Теги: Спорт Футбол ФК Черноморец
Источник: 24 канал
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