Главный тренер "Шахтера" может возглавить итальянский топ-клуб

Главный тренер "Шахтера" Паулу Фонсека находится в расширенном списке претендентов на пост главного тренера "Милана" в следующем сезоне.

Об этом сообщает итальянское издание Planeta Milan.

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Скорее всего, руководство "Милана" уволит в конце сезона нынешнего наставника команды Дженнаро Гаттузо, а вот кто его заменит пока не известно.

Фаворитом на пост главного тренера "Милана" считается Антонио Конте. Если он откажется, то у боссов одного из итальянских грандов есть и другие варианты. Одним из них является наставник "Шахтера" Паулу Фонсека, хотя его фамилия не является приоритетной для руководства "Милана".

Спорт 24 писал, что ранее "Шахтер" интересовался персоной португальского тренера Жозе Гомеша, когда тот работал в должности коуча "Риу Аве".

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