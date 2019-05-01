Главный тренер "Шахтера" может возглавить итальянский топ-клуб

4 Читати новину українською
Паулу Фонсека заинтересовал "Милан"
Паулу Фонсека заинтересовал "Милан" / ФК "Шахтер"

Главный тренер "Шахтера" Паулу Фонсека находится в расширенном списке претендентов на пост главного тренера "Милана" в следующем сезоне.

Об этом сообщает итальянское издание Planeta Milan.

Читайте также: Легендарный футболист "Шахтера" рассказал, как мог оказаться в "Динамо"

Скорее всего, руководство "Милана" уволит в конце сезона нынешнего наставника команды Дженнаро Гаттузо, а вот кто его заменит пока не известно.

Фаворитом на пост главного тренера "Милана" считается Антонио Конте. Если он откажется, то у боссов одного из итальянских грандов есть и другие варианты. Одним из них является наставник "Шахтера" Паулу Фонсека, хотя его фамилия не является приоритетной для руководства "Милана".

Спорт 24 писал, что ранее "Шахтер" интересовался персоной португальского тренера Жозе Гомеша, когда тот работал в должности коуча "Риу Аве".

Подписывайтесь на наш Twitter и Telegram

blog_ava
Рецепты маринадов для шашлыка, которые сделают мясо невероятно нежным
сегодня
30370
Теги: Шахтер Новости Спорта ФК Милан Спорт Футбол
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Футболист "Ингульца" забил невероятный гол в стиле Ибрагимовича: видео
сегодня 18:24 Футболист "Ингульца" забил невероятный гол в стиле Ибрагимовича: видео
195
Очень хочу попасть на пьедестал Кубка мира и выиграть олимпийскую медаль, – горнолыжница Кныш
30 апреля 16:00 Очень хочу попасть на пьедестал Кубка мира и выиграть олимпийскую медаль, – горнолыжница Кныш
Станіслав Безушко 56
"Днепр-1" стал победителем Первой лиги и напрямую вышел в УПЛ
сегодня 17:44 "Днепр-1" стал победителем Первой лиги и напрямую вышел в УПЛ
163
Голландский футболист забил феноменальный гол ударом скорпиона: видео
сегодня 10:34 Голландский футболист забил феноменальный гол ударом скорпиона: видео
125
"Запорожье" обыграло "Днепр" и выиграло бронзу чемпионата Украины по баскетболу
30 апреля 16:14 "Запорожье" обыграло "Днепр" и выиграло бронзу чемпионата Украины по баскетболу
51
Новости
Больше новостей
Залиште відгук