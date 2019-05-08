Главный тренер "Шахтера" может возглавить итальянскую "Рому"

Итальянская "Рома" продолжает поиски нового главного тренера на следующий сезон после отказа именнитого Антонио Конте.

Римский клуб переключил свое внимание на наставника "Челси" Маурицио Сарри, а также Джан Пьеро Гасперини, который в настоящее время возглавляет "Аталанту". Об этом сообщают итальянские СМИ.

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Недавно Сарри признался, что хочет остаться в Англии. В связи с этим "Рома" расширила шорт-лист, и в него снова вошел главный тренер донецкого "Шахтера" Паулу Фонсека. Сейчас он один из главных кандидатов на тренерское кресло.

46-летний португальский специалист может сменить на тренерском мостике Клаудио Раньери, который покинет "Рому" в конце сезона.

Ранее Спорт 24 сообщал, что Паулу Фонсека также находится в расширенном списке претендентов на пост главного тренера "Милана" в следующем сезоне.

Спорт 24 писал, что ранее "Шахтер" интересовался персоной португальского тренера Жозе Гомеша, когда тот работал на посту коуча "Риу Аве".

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