Главный тренер "Шахтера" может возглавить итальянскую "Рому"

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Паулу Фонсека может возглавить "Рому"
Паулу Фонсека может возглавить "Рому" / ФК "Шахтар"

Итальянская "Рома" продолжает поиски нового главного тренера на следующий сезон после отказа именнитого Антонио Конте.

Римский клуб переключил свое внимание на наставника "Челси" Маурицио Сарри, а также Джан Пьеро Гасперини, который в настоящее время возглавляет "Аталанту". Об этом сообщают итальянские СМИ.

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Недавно Сарри признался, что хочет остаться в Англии. В связи с этим "Рома" расширила шорт-лист, и в него снова вошел главный тренер донецкого "Шахтера" Паулу Фонсека. Сейчас он один из главных кандидатов на тренерское кресло.

46-летний португальский специалист может сменить на тренерском мостике Клаудио Раньери, который покинет "Рому" в конце сезона.

Ранее Спорт 24 сообщал, что Паулу Фонсека также находится в расширенном списке претендентов на пост главного тренера "Милана" в следующем сезоне.

Спорт 24 писал, что ранее "Шахтер" интересовался персоной португальского тренера Жозе Гомеша, когда тот работал на посту коуча "Риу Аве".

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Теги: Спорт Новости Спорта Рома Шахтер Футбол
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