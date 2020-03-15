Главные тренера "Шахтера" и "Зари" призвали приостановить УПЛ

Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру призвал приостановить чемпионат Украины после поражения от "Зари" (0:1) в 23-м туре УПЛ.

Каштру надеется, что УПЛ будет временно приостановлена после сборов УЕФА на следующей неделе. Слова специалиста приводит пресс-служба луганчан.

Важно Чемпионат Украины по футболу приостановят из-за коронавируса

Футбол – это игра эмоций и, кажется, что эмоций на стадионе нет без болельщиков. В четверг даже я не испытал эти эмоции, когда победил, а сегодня не почувствовал, когда проиграл. Большинство чемпионатов Европы сделали паузу, и я думаю, что собрание УЕФА уже во вторник даст правильный совет. Нужно принимать все меры, пока не стало слишком поздно,

– сказал наставник "горняков".

Также главный тренер "Зари" Виктор Скрипник поддержал своего коллегу по амплуа.

Я думаю, что нужно сделать паузу. Давайте успокоимся, а потом все вместе с болельщиками наиграемся в футбол. Будем радоваться футболу, а не переживать за то, что сейчас происходит в мире. Лучше сделать паузу и дождаться того момента, когда все вместе будем радоваться спорту. Вся борьба еще впереди. Мы с пониманием отнесемся к любому будущему решению и ждем вторника,

– сказал Скрипник.

Сейчас проходят матчи УПЛ без зрителей в связи с карантином по всей территории Украины, введенным из-за пандемии коронавируса.

"Шахтер" продолжает лидировать в УПЛ, опережая "Зарю" на 13 очков. Следующий матч команда Каштру проведет 22 марта против "Динамо".

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