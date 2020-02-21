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Главный врач Минмолодежьспорта предстанет перед судом за закупку сомнительных препаратов

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Главный врач Министерства молодежи и спорта предстанет перед судом / mkala.org

Главного врача будут судить. Причиной стала закупка сомнительных препаратов, которая нанесла ущерб государству на сумму более 6,7 миллиона гривен.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Киева.

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Киевской местной прокуратурой №7 завершено досудебное расследование в отношении государственного тренера – главного врача национальных сборных команд Украины и Министерства молодежи и спорта Украины по факту пособничества в злоупотреблении служебным положением, что повлекло тяжкие последствия государственным интересам.

По словам следователей, главный врач национальных сборных команд Украины и Министерства молодежи и спорта Украины и отдельные заинтересованные субъекты хозяйствования закупили препараты, которые не были зарегистрированы в Государственном реестре лекарственных средств Украины и не являются лекарственными средствами или изделиями медицинского назначения.

Потребности в закупке этих препаратов не было, что подтверждается показаниями более 30 спортсменов, среди которых чемпионы Украины, призеры международных соревнований и участники Олимпийских игр.

Обвинительный акт в отношении главного врача за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины направлен в суд для рассмотрения.

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Автор: София Кулай
Теги: Министерство молодежи и спорта Новости Спорта Спорт
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