Главный врач Минмолодежьспорта предстанет перед судом за закупку сомнительных препаратов

Главного врача будут судить. Причиной стала закупка сомнительных препаратов, которая нанесла ущерб государству на сумму более 6,7 миллиона гривен.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Киева.

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Киевской местной прокуратурой №7 завершено досудебное расследование в отношении государственного тренера – главного врача национальных сборных команд Украины и Министерства молодежи и спорта Украины по факту пособничества в злоупотреблении служебным положением, что повлекло тяжкие последствия государственным интересам.

По словам следователей, главный врач национальных сборных команд Украины и Министерства молодежи и спорта Украины и отдельные заинтересованные субъекты хозяйствования закупили препараты, которые не были зарегистрированы в Государственном реестре лекарственных средств Украины и не являются лекарственными средствами или изделиями медицинского назначения.

Потребности в закупке этих препаратов не было, что подтверждается показаниями более 30 спортсменов, среди которых чемпионы Украины, призеры международных соревнований и участники Олимпийских игр.

Обвинительный акт в отношении главного врача за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины направлен в суд для рассмотрения.