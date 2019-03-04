Гоцик и Сормова снова сразятся за титул: результаты боев WWFC 14

2 марта в столичном "Дворце Спорта" состоялось яркое бойцовское шоу. На турнире WWFC 14 в октагоне встретились 20 бойцов из разных весовых категорий, которые боролись не только за места в рейтинге, но и за чемпионские пояса.

Сразу в двух поединках титул чемпиона достался бойцам впервые. В главном поединке вечера Блейн Дрисколлом, друг и спарринг-партнеров легендарного Конора Макгрегора, который недавно стал послом Parimatch, победил действующего чемпиона в наилегчайшей весовой категории Теймура Рагимова. Хотя для ирландца сначала все складывалось не так радужно. В первом раунде он даже побывал в нокдауне, но затем навязал сопернику борьбу в партере. В результате Блейн одержал победу в третьем раунде удушающим приемом.

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Во время боя была представлена перчатка Конора МакГрегора

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Победитель в поединке за вакантный пояс чемпиона WWFC в легком весе также определился в захватывающем бою. Михаил Одинцов отлично выглядел в первом раунде против Пааты Чапелии, представляющиго Германию. Белорус не один раз срывал аплодисменты после того, как бросал соперника на пол. Но во втором раунде Паата стал действовать активнее и пытался диктовать свои правила игры. Время Чапелія просто дразнив Михаила, приглашая того наносить удар, и демонстрируя, что они не несут для него угрозы. Впрочем, одной харизмы оказалось недостаточно, и в третьем раунде Одинцов все же выиграл нокаутом.

Едва ли не наибольший интерес у болельщиков вызвал бой Магдалены Сормовой против Евы Дуарте. Сормова защищала титул в минимальном весе, который не так давно отобрала у Светланы Гоцик. Украинка перед этим заявила, что хотела бы вернуть чемпионский пояс, победив именно Магдалену. Такой шанс у Светланы будет, поскольку бой против Дуарте Магдалена выиграла. Она часто переводил поединок в партер, но провести удушающий или болевой прием не смогла. В итоге победу ему отдали судьи, причем раздельным решением. После этого объявили, что в следующем поединке представительница Чехии снова встретится с Гоцик, – и тут же эффектным "анонсом" схватки стала первая дуэль взглядов соперниц в октагоне.

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Что касается самой Светланы Гоцик, то она в тот вечер также провела свой бой, который закончился еще в первом раунде. На этот раз ей противостояла соперница из Бразилии Эдна Оливейра. Все закончилось, как только поединок перешел в партер. Там Светлана болевым приемом заставила соперницу сдаться.

Среди других боев также стоит выделить схватку Николая Гроздева, еще одного представителя команды Конора Макгрегора, с белорусом Эдуардом Лазаровичем. Оба продемонстрировали яркую работу в стойке, а в третьем раунде Гроздєвому, после неудачных попыток провести удушающий прием, удалось выиграть за счет сабмішена.

Одна из самых убедительных побед вечера – у Станислава Хмельковского над Андреем Скорняковим, который, к слову, почти на 20 килограмм легче. Повалив соперника на пол, Станислав нанес несколько настолько мощных и точных ударов, поэтому многие зрители в зале стали опасаться за здоровье Андрея. Впрочем, хоть Скорнякову и досталось, он смог подняться на ноги и самостоятельно покинуть октагон.

Результаты всех поединков WWFC 14:

Main Card

Блейн Дрисколлом (6-2; Ирландия) – SBM 3 (удушающий прием) – Теймур Рагимов (7-1; Украина)

Магдалена Сормова (6-1, Чехия) – SD 5 (раздельное решение судей) - Ева Дуарте (4-1; Франция)

Михаил Одинцов (12-2; Беларусь) – ТКО 3 (технический нокаут) – Паата Чапелія (8-4, Грузия)

Prelimenary Card

Светлана Гоцик (11-4; Украина) – SBM 1 (болевой прием) – Эдна Оливейра (7-4; Бразилия)

Кирилл Горобец (7-1; Украина) - SBM 1 (болевой прием) - Гасан Азизов (4-2; Азербайджан)

Early Prelims

Николай Гроздев (0-0; Ирландия) – SBM 3 (болевой прием) – Эдуард Лазаревич (3-0; Беларусь)

Артем Мисак (4-1; Украина) – SBM 1 – Иван Дзябенко (6-1; Украина)

Станислав Хмельковский (1-2; Украина) – ТКО 1 (технический нокаут) – Андрей Скорняков (Украина)

Анатолий Жураковский (2-0; Украина) – UD 3 (по очкам единогласным решением судей) – Арман Есаян (4-1; Украина)

Богдан Куделя (4-2; Украина) – UD 3 (по очкам единогласным решением судей) – Михаил Шаблий (1-0)