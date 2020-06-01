Ровно год, как "Ливерпуль" в шестой раз в своей истории выиграл Лигу чемпионов. 1 июня 2019 года в Мадриде на стадионе "Ванда Метрополитано ""Ливерпуль" победил "Тоттенхэм".

Путь к финалу

Обе команды преодолели сложный путь к финальному матчу, пишет 24 канал. "Ливерпуль" по очереди выбил "Баварию", "Порту" и "Барселону".

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Полуфинальное противостояние "Ливерпуля" с "Барселоной" имело особую драму. "Красные" отыгрались после поражения в Каталонии 3:0.

Зато "шпоры" одолели "Боруссию" Дортмунд, "Манчестер Сити" и "Аякс". Два противостояния лондонцев были чрезвычайно драматичными.

В частности, в игре с "Манчестер Сити" "шпоры" пропустили на последних минутах, однако арбитр отменил гол "Ман Сити", который выводил команду в полуфинал.

За выход в финал "Тоттенхэм" ждала битва с "Аяксом". Лондонцы вырвали победу буквально на последних секундах игры благодаря голу Моури.

Финальная игра

"Ливерпуль", который сезоном ранее проиграл в финале "Реал Мадрида", стремился со второй попытки выиграть Лигу чемпионов.

Уже на второй минуте "мерсисайдцы" приблизились к цели. На 23-й секунде матча арбитр назначил пенальти в ворота "Тоттенхэма".

Мане пытался прострелить в штрафную, и мяч попал в руку Сиссоко. Удар с 11-метровой отметки четко исполнил Салах.

Ранний гол шокировал "Тоттенхэм": команда не могла найти свою игру на протяжении всего поединка.

В конце матча точку поставил девок Ориги, сделав преимущество "Ливерпуля" комфортным.

Тоттенхэм – Ливерпуль: видеообзор матча