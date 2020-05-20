Гол Милевского не спас "Динамо" от поражения в принципиальном матче: видео

В десятом туре чемпионата Беларуси встречались чемпион и вицечемпион прошлй кампании – брестское "Динамо" принимало БАТЭ. Матч закончился победой борисовчан-1: 3.

Динамо-Брест – БАТЭ 1:3

Голы: Милевский, 40-Драгун, 31, Нехайчик, 73, Милич, 80

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В составе брестчан с первых минут появились Нойок и Милевский, а Хачериди только попал в заявку, отбыв пятиматчевую дисквалификацию, которую он получил за удаление в матче 5-го тура против "Витебска" (0:1).

На 31-й минуте матча гости повели в счете усилиями Станислава Драгуна. "Динамо-Брест" отыгралось в концовке первого тайма после точного удара Артема Милевского. Это третий гол украинца в нынешнем розыгрыше Высшей лиги.

Видео гола Милевского

Во второй половине встречи БАТЭ забил еще дважды. Голами отличились Павел Нехайчик и Неманья Милич.

Динамо-Брест с 13 очками идет на восьмом месте Высшей лиги. БАТЭ набрал 22 очка и занимает первую позицию.

В воскресенье, 24 мая, Динамо Брест и БАТЭ сыграют в финале Кубка Беларуси.

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