"Кайсериспор" украинского футболиста Артема Кравца сенсационно обыграл "Бешикташ" в рамках 30-го тура чемпионата Турции.

Украинец вышел в стартовом составе и забил третий гол своей команды на 86-й минуте матча, а еще через минуту Артем был заменен, пишет 24 канал.

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Видео гола Кравца

86' Kravets

Kayserispor 3-1 Beşiktaş



Bu hesap kapanacak, @goalforza sayfasını takip ediniz. pic.twitter.com/0uHCAJoA3S — @goalforza'yı takip ediniz. (@canligol_tv) July 6, 2020

Кравец и "Кайсериспор"

Это уже 6-й гол украинца в 17 матчах чемпионата. Также на его счету 1 ассист.

Благодаря этой победе Кайсериспор набрал 31 очко и покинул зону вылета, у Бешикташа осталось 50 зачетных пунктов и 5-я строчка в турнирной таблице чемпионата Турции.