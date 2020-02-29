Гол года: во Франции вратарь рукой забросил мяч в собственные ворота – курьезное видео
Матч 27-го тура Лиги 2 во Франции ознаменовался конфузом. Превзойти кому-то ошибку вратаря в этом году будет сложно, такого вы еще точно не видели.
"Кан" на своем поле принимал "Гренобль". Благодаря двум голам обыграл соперника – 2:0. Хозяева поля обеспечили такой результат только за две минуты матча.
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На 17-й минуте поединка был реализован пенальти, а через минуту голкипер "Гренобля" Брайс Маблуе вводил мяч в игру, но умудрился направить его в собственные ворота.
Курьезный гол вратаря смотрите видео:
Добавим, что 30-летний вратарь практически всю свою футбольную карьеру провел в "Гренобле".
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