Гол года: во Франции вратарь рукой забросил мяч в собственные ворота – курьезное видео

Матч 27-го тура Лиги 2 во Франции ознаменовался конфузом. Превзойти кому-то ошибку вратаря в этом году будет сложно, такого вы еще точно не видели.

"Кан" на своем поле принимал "Гренобль". Благодаря двум голам обыграл соперника – 2:0. Хозяева поля обеспечили такой результат только за две минуты матча.

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На 17-й минуте поединка был реализован пенальти, а через минуту голкипер "Гренобля" Брайс Маблуе вводил мяч в игру, но умудрился направить его в собственные ворота.

Курьезный гол вратаря смотрите видео:

Buuuuuuuuuut de Brice Maubleu, le joueur de 30 ans qui marque, c’est exceptionnel merci @GF38_Officiel pic.twitter.com/xPN8K5A0wO — ???????? (@_Axolt_) February 28, 2020

Добавим, что 30-летний вратарь практически всю свою футбольную карьеру провел в "Гренобле".