24 Канал Техно Lifestyle Здоровье Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
more

Гол Ярмоленка попал в список лучших мячей, забитых на стадии 1/8 Лиги Европы – видео

- Читати новину українською

Официальный Twitter Лиги Европы опубликовал подборку лучших голов, забитых на стадии 1/8 финала розыгрыша турнира.

В нарезку попали сразу два мяча экс-футболистов киевского "Динамо", оба были забиты в феерическом поединке против "Эвертона" (5:2).

Читайте также Защитник "Ювентуса" Ругани заболел коронавирусом

Первым в списке идет гол Андрея Ярмоленко, заканчивает видео пушечный выстрел Виторину Антунеш.

Напомним, оба футболиста покинули "Динамо" летом 2017 года.

Самые интересные новости спорта – подписывайтесь на наш Twitter и Telegram

Коронавирус из Китая: последние новости
сегодня
Автор: Юрий Семенюк
Теги: Футбол Спорт Новости Спорта Динамо Лига Европы Андрей Ярмоленко
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Предложения партнеров

Комментарии
Публикации
10 марта 13:20 Коронавирус и спорт: какие мероприятия перенесли и отменили
Михайло Гема
сегодня 11:17 Еще одна украинская красавица в теннисе, которая выиграла первый 25-тысячник в карьере – фото
Юрій Семенюк
сегодня 10:05 Главный тренер "Ливерпуля" обругал фанатов, которые хотели поздороваться с ним – видео
Юрій Семенюк
сегодня 01:28 Лига чемпионов: кто вышел в 1/4 финала
Юрій Семенюк
11 марта 22:26 Кубок Украины: результаты матчей 1/4 финала
Ігор Саджениця
Новости
Больше новостей
Залиште відгук