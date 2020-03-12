Гол Ярмоленка попал в список лучших мячей, забитых на стадии 1/8 Лиги Европы – видео
Официальный Twitter Лиги Европы опубликовал подборку лучших голов, забитых на стадии 1/8 финала розыгрыша турнира.
В нарезку попали сразу два мяча экс-футболистов киевского "Динамо", оба были забиты в феерическом поединке против "Эвертона" (5:2).
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Первым в списке идет гол Андрея Ярмоленко, заканчивает видео пушечный выстрел Виторину Антунеш.
Напомним, оба футболиста покинули "Динамо" летом 2017 года.
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