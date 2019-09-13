Гол Ярмоленко признан лучшим в августе за "Вест Хэм": видео

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Гол Ярмоленко признан лучшим в августе за "Вест Хэм": видео
/ whufc.com

Андрей Ярмоленко вернулся к матчам за "Вест Хэм". И даже успел отличиться. А его гол в ворота "Норвича" болельщики "молотобойцев" признали лучшим в августе 2019 года.

Ярмоленко забил за "Вест Хэм" в последний день лета – 31 августа он отличился в воротах "Норвича", а его команда победила 2:0. При этом сам украинец провел на поле только 70 минут.

Видеообзор матча Вест Хэм – Норвич (гол Ярмоленко начиная с 2:54)

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В твиттере "Вест Хэма" состоялся опрос на звание лучшего гола августа. В целом за это время команда отличилась восемь раз. И именно гол Ярмоленко победил в опросе.

 

 

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Теги: Спорт Футбол Андрей Ярмоленко Новости Спорта
Источник: 24 канал
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