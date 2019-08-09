Гол Месси в ворота "Ливерпуля" стал лучшим в Лиге чемпионов: видео
В УЕФА определились с лучшим голом в Лиге чемпионов прошлого сезона. Им стал точный выстрел Лионеля Месси в ворота английского "Ливерпуля".
Это был первый матч полуфинала между "Барселоной" и "Ливерпулем". Аргентинец выполнил точный по траектории полета удар, когда мяч обошел стенку и влетел в угол ворот. Аллисон в прыжке не сумевший его отбить.
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При этом для Месси это был 600-й гол за "Барселону", а его команда победила 3:0. Однако в Ливерпуле "Барселона" проиграла 4:0 и не вышла в финал Лиги чемпионов. В итоге именно "Ливерпуль" выиграл трофей, обыграв в финале "Тоттенхэм".
Источник: 24 канал
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