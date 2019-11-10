Милевский снова забил за "Динамо", команда находится в шаге от чемпионства: видео

Игрок брестского "Динамо" Артем Милевский отметился голом в матче 28-го тура чемпионата Беларуси против "Ислочи" – 1:1.

На 23-й минуте Милевский вывел свою команду вперед, но через 10 минут хозяева восстановили статус-кво.

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Отметим, что "Динамо-Брест" в случае победы мог оторваться от БАТЭ и солигорского "Шахтера" настолько, что соперники уже бы не догнали лидера.

В последних двух турах "Динамо-Брест" сыграет против "Витебска" и минского "Динамо", там и решится судьба золотых медалей чемпионата Беларуси.

К слову, в нынешнем сезоне Милевский сыграл 24 матча, в которых забил 5 голов и отдал 6 голевых передач.

Напомним, в составе "Динамо-Брест" среди украинцев также играют защитник Евгений Хачериди, полузащитник Александр Нойок и форвард Алексей Хобленко.

Видео гола Милевского

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