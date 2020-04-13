Гол Милевского помог "Динамо" одержать волевую победу в чемпионате Беларуси: видео

В воскресенье, 12 апреля, продолжилась программа 4 тура чемпионата Беларуси по футболу, который продолжается в разгар пандемии коронавируса. "Динамо-Брест "обыграло" Ислочь – 3:1.

В конце первого тайма команды обменялись голами, причем "Динамо" отыгралось уже в компенсированное время.

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На 77-й минуте переломный гол в матче забил украинский форвард Артем Милевский. В конце игры команда из Бреста забила третий мяч, установив окончательный счет.

Видео гола Милевского

Милевский провел на поле 84 минуты, а полный матч в составе победителей сыграли еще двое украинцев – бывший защитник киевского "Динамо" Евгений Хачериди и полузащитник Александр Нойок.

Благодаря добытым трем очкам "Динамо-Брест" поднялось на третье место в турнирной таблице. У команды семь очков, что на два меньше, чем у лидеров первенства.

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