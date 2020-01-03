Гол Рауля стал лучшим в чемпионате Германии за десять лет: видео
На Youtube-канале немецкой Бундеслиги опубликована подборка лучших голов десятилетия. На первом месте – точный удар испанца Рауля за "Шальке"
В сезоне 2011/12 Рауль забил в ворота "Кельна". Нападающий перебросил голкипера в матче против "Кельна", а сама грал закончилась разгромной победой "Шальке" 5:1.
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На втором месте – нападающий "Баварии" Роберт Левандовски, а третий – гол Себастьяна Алле за франкфуртский "Айнтрахт".
Видео лучших голов десятилетия в Бундеслиге
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