Гол скандального украинца принес победу "Славии" над мощным БАТЭ в Кубке Беларуси: видео
"Славия" одержала минимальную победу над БАТЭ в первом полуфинальном матче Кубка Беларуси – 1:0.
Хозяевам благодаря голу украинца Юрия Пантя удалось выйти вперед уже на 11-й минуте. Этот гол стал единственным в матче.
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Видео гола Юрия Пантя
Юрий Пантя до перехода в белорусский клуб играл в так называемом "чемпионате оккупированного Крыма" за "Бахчисарай" и "Крымтеплицу" и отметился высказываниями об одном народе (украинцы, русские, белорусы), а также поддержал Александра Усика в его заявлениях о "Божьем Крыме".
Отметим, что ответный матч состоится 29 апреля на поле борисовчан.
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