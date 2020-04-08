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Гол скандального украинца принес победу "Славии" над мощным БАТЭ в Кубке Беларуси: видео

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Юрий Пантя / fcslavia.by

"Славия" одержала минимальную победу над БАТЭ в первом полуфинальном матче Кубка Беларуси – 1:0.

Хозяевам благодаря голу украинца Юрия Пантя удалось выйти вперед уже на 11-й минуте. Этот гол стал единственным в матче.

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Видео гола Юрия Пантя

Юрий Пантя до перехода в белорусский клуб играл в так называемом "чемпионате оккупированного Крыма" за "Бахчисарай" и "Крымтеплицу" и отметился высказываниями об одном народе (украинцы, русские, белорусы), а также поддержал Александра Усика в его заявлениях о "Божьем Крыме".

Отметим, что ответный матч состоится 29 апреля на поле борисовчан.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Спорт Футбол Новости Беларуси
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