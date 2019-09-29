Гол украинца Чигринского помог его команде спасти ничью в принципиальном матче: видео

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Дмитрий Чигринский
Дмитрий Чигринский / Фото из открытых источников

АЕК на своем поле расписал результативную ничью с ПАОКом в рамках 5-го тура греческой Суперлиги.

В стартовом составе АЕК вышел украинец Дмитрий Чигринский и помог своей команде удержать ничью.

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В частности, забив первый гол на 54-й минуте. Чигринский в одно касание переправил мяч в ворота после штрафного в исполнении Ливая.

В нынешнем сезоне 32-летний Чигринский провел 4 матча за АЕК. На счету центрбэка один гол.

АЕК с 10 очками идет на 5-м месте в турнирной таблице чемпионата Греции, уступая лидеру "Олимпиакосу" 3 пункта. ПАОК с 11 очками на 3-й позиции. В следующем матче 5 октября АЕК на выезде сыграет против "Ларисы".

Видео гола Чигринского

 

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Теги: Новости Спорта Спорт Футбол
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