Гол украинца Хобленко принес "Динамо" золотые медали чемпионата Беларуси

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"Динамо" Брест – чемпион Беларуси / Фото из открытых источников

В рамках 29 тура чемпионата Беларуси "Динамо Брест" минимально победило "Витебск" – 1:0.

Динамо Брест – Витебск 1:0

Гол: Хобленко, 38

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На 38-й минуте встречи Алексей Хобленко забил единственный гол в этом матче. Для украинца для это уже 9 гол в сезоне.

Эта победа гарантировала динамовцам звание чемпиона Беларуси. Они стали недосягаемы для БАТЭ, который расположился на второй строчке. К слову, "Динамо" Брест прервало гегемонию борисовского клуба, которая длилась с 2006 года.

Также в составе "Динамо-Брест" среди украинцев играют защитник Евгений Хачериди, полузащитник Александр Нойок и форвард Артем Милевский.

В прошлом туре "Динамо" отличился Артем Милевский, но команда тогда сыграла вничью с "Ислочью" (1:1).

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Автор: Висент Луис
Теги: Новости Беларуси Новости Спорта Спорт Футбол
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