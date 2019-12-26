Гол украинца Малиновского в ворота "Вероны" попал в рейтинг лучших в Италии: видео

Гол полузащитника сборной Украины и "Аталанты" Руслана Малиновского стал одним из лучших в декабре в чемпионате Италии.

Спорт24 писал, что 7 декабря Руслан Малиновский забил свой дебютный гол в Серии А, роскошным ударом отправив мяч в ворота "Вероны".

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Всего полузащитник сборной Украины провел 20 матчей за Аталанту, отметившись тремя забитыми мячами и двумя результативными передачами.

В следующем матче чемпионата Италии Аталанта дома сыграет против Пармы.