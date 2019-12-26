24 канал техно lifestyle Экономика Здоровье футбол дизайн auto Учеба Likar Дизайн покер
more

Гол украинца Малиновского в ворота "Вероны" попал в рейтинг лучших в Италии: видео

31 Читати новину українською
Руслан Малиновский / ФК "Аталанта"

Гол полузащитника сборной Украины и "Аталанты" Руслана Малиновского стал одним из лучших в декабре в чемпионате Италии.

Спорт24 писал, что 7 декабря Руслан Малиновский забил свой дебютный гол в Серии А, роскошным ударом отправив мяч в ворота "Вероны".

Смотрите также: Определился лучший игрок сборной Украины по футболу в 2019 году

Смотрите видео лучших голов Италии в декабре

Всего полузащитник сборной Украины провел 20 матчей за Аталанту, отметившись тремя забитыми мячами и двумя результативными передачами.

В следующем матче чемпионата Италии Аталанта дома сыграет против Пармы.

Адвокат Кузьменко показал текст разговора, из-за которого ее подозревают в убийстве Шеремета
сегодня
700
Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Спорт Футбол ФК Аталанта Руслан Малиновский
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
сегодня 09:24 Гол украинца Малиновского в ворота "Вероны" попал в рейтинг лучших в Италии: видео
Юрій Семенюк 30
19 декабря 18:20 Зимние трансферы 2020: онлайн
Юрій Семенюк 221
23 декабря 19:28 Каналы "Футбол 1" и "Футбол 2" исчезнут из кабельных сетей в Украине: где их смотреть
Ігор Саджениця 7104
сегодня 08:10 Лунин сделал предложение своей девушке на стадионе "Вальядолида": милое фото
Юрій Семенюк 99
25 декабря 17:07 Усик отобрал у журналистов микрофоны и пожонглировал ними: видео
Юрій Семенюк 75
Новости
Больше новостей
Залиште відгук