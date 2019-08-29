Гол украинца Пластуна вывел "Гент" в групповой этап Лиги Европы: видео

Бельгийский "Гент" расписал ничью с "Риекой" в ответном матче квалификации Лиги Европы, но прошел в групповой этап турнира.

Защитник "Гента" Игорь Пластун отметился единственным голом "Гента" в матче с "Риекой".

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29-летний украинец вышел на поле в стартовом составе, а на 33-й сделал счет 1:1. Для футболиста это второй гол в нынешнем сезоне.

Два других украинца бельгийцев, полузащитник Роман Безус и форвард Роман Яремчук, которым активно интересуется "Рома", не попали в заявку на игру.

Отметим, что матч завершился со счетом 1:1. Первый поединок бельгийцев с клубом из Хорватии закончился победой "Гента" со счетом 2:1.