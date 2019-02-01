Гол украинца Зинченко претендует на звание лучшего в "Манчестер Сити": видео

Гол футболиста сборной Украины Александра Зинченко претендует на звание лучшего забитого мяча "Манчестер Сити" в январе.

"Манчестер Сити" в официальном Twitter устроил опрос среди болельщиков на лучший гол "горожан" в январе. В список попал роскошный гол Александра Зинченко в ворота "Бертона" в матче 1/2 финала Кубка лиги.

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Также на звание лучшего гола в январе претендует забитый мяч Лероя Сане в ворота "Ливерпуля", Кевина де Брюйне, который расписался в воротах "Бернли", и забитый мяч футболистки "Манчестер Сити" Лауры Хемп в матче с "Вест Хэмом".

Сейчас в голосовании приняли участие более 4 тысяч человек, а уверенно лидирует гол Лероя Сане в ворота "Ливерпуля". Гол украинца идет вторым.

Four blockbusting strikes, but which is your @NISSAN Goal of the Month for January? ️



#mancity — Manchester City (@ManCity) 1 февраля 2019 г.

24 канал писал, что "Манчестер Сити", за который играет Александр Зинченко, оформил выход в финал одного из внутренних Кубков, одолев на выезде "Бертон" (1:0). Зинченко может стать первым украинцем, который дважды завоюет Кубок английской лиги.

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